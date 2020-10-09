В эфире «Эха Москвы» обвинили Путина в покушении на убийство

09.10.2020, Москва, Елена Острякова

Член тайной организации, которая управляет миром, профессор Валерий Соловей утверждает, что оппозиционного блогера Алексея Навального «отравили» по приказу президента РФ Владимира Путина.

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это абсолютно точно соответствует действительности. У меня с ним (Навальным-ред.) нет никаких расхождений в оценке ситуации и понимании происходящего. Это могло сделаться только с ведома верховного руководства РФ.

Это и было сделано с ведома верховного руководства. Могу вам сказать, что состояние здоровья Алексея, когда он находился в «Шарите», входило в перечень докладов, которые клали президенту Путину каждое утро на стол», – утверждает Соловей.

Он уточнил, что Путин якобы был осведомлен о планах отравления, однако не привел никаких доказательств.

«Это медицинский факт, и это впоследствии будет доказано свидетелями и документами, если потребуется. Я делаю этот вывод на основании того, что я знаю, и отбрасываю все другие версии, потому что это является единственной реалистической и точной версией», – заявил Соловей.

Напомним, согласно УК РФ клевета наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.