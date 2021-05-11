В эфире у Соловьева предложили отменить запрет на публикацию главной книги Гитлера

11.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Необходимо вернуть в публикацию книгу «Mein Kampf» (Моя борьба), дополнив её соответствующими комментариями, чтобы сейчас, когда Запад фактически развернул кампанию по оправданию нацизма, люди могли прочесть, что Гитлер хотел сделать с СССР и народами его населявшими.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если проиграем эту войну за наше понимание истории, то совершенно очевидно никаких надписей на русском языке на Рейхстаге не будет, там и так уже половины надписей не существует, и звёздно-полосатое знамя будет над Рейхстагом. Это же очевидно. Кинематографисты вам это подтвердят», –сказал российский политолог Виталий Третьяков.

В свою очередь, телеведущий и журналист Владимир Соловьёв отметил, что коллективный Запад для себя уже всё решил.

«Я не понимаю, почему вы не говорите – война с кем? У нас война идёт только в нашей стране, Запад уже давно всё решил и закрепил законом, приравняв законом СССР и гитлеровскую Германию. Мы ещё увидим, как они скажут, что Гитлер защищался от Сталина. И ещё поставят на место главного злодея Сталина и будут обелять Гитлер, и это будет при нашей с вами жизни», – спрогнозировал ведущий.

При этом Виталий Третьяков подчеркнул, что одними запретами проблему не решить.

«Я категорически против запрета на публикацию «Mein Kampf» в нашей стране. Потому что если у тебя нет текста этой книги, ты её не можешь прочитать, ты не можешь вести дискуссию, ты не можешь ничего доказать. Я всё понимаю о запретном плоде, это само собой, конечно, это не детские сказки, чтобы без комментариев выпускать», – сказал политолог.

«Восемьсот с лишним страниц бездарного текста, надиктованного в два захода, но что там очень важно, что впрямую указано, что он планировал делать с советской страной и народами её населявшими», – согласился Соловьёв.

Отметим, что в вышедшей в 1925 году книге, написанной Гитлером, в одной из глав описываются планы по захвату восточных территорий.

«Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей внешней политике довоенного времени. Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы и определённо указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвём с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе.

Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены», – писал Гитлер.