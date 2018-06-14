14.06.2018, Киев, Максим Карпенко

2 191 просмотров

В эфире украинского канала пугали этническими чистками

Молчаливое согласие с нынешней поддержкой праворадикалов на Украине приведет к тому, что неонацисты будут врываться в любое помещение и устраивать погромы.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила одна из активных участниц ЛГБТ-прайдов Елена Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По словам активистки, на пути националистов может оказаться любой гражданин Украины, независимо от того, сколько процентов украинской крови течет в его венах.

«Этот украиноцентризм, я извиняюсь, но мы говорим об этнических чистках. И за это есть статья в Уголовном кодексе за разжигание межэтнической вражды… Если люди будут поддерживать так называемый самосуд, то завтра неизвестно, к кому придут и будут громить ваше жилье, ваше имущество и убивать именно вас, потому что никому не известно, какая у вас кровь, сколько там – 50% украинской или как», – заявила Шевченко.