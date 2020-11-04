В эфире укроТВ заукраинцы сцепились, кому восстанавливать Донбасс

04.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна выплачивать компенсации пострадавшим жителям Донбасса, поскольку оказалась неспособной выполнить свои обязанности как государство.

Об этом в эфире «Магнолия-ТВ» заявил председатель общественного совета при министерстве по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», донецкий переселенец Геннадий Борисичев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что вопрос программы звучал так: «Украина или Россия должна платить жителям т.н. ЛДНР, которые пострадали от войны?».

При этом под выполнением государственных обязанностей Борисичев имел в виду зачистку киевскими формированиями территорий ЛДНР.

«Государство в 2014 году не выполнило, а именно – не обеспечило гражданину Украины, который проживает на территории Донецкой и Луганской областей, безопасность через МВД, прокуратуру, армию. Неважно, агрессия – не агрессия, государство не выполнило своё обязательство. Если государство снимает с себя социальную функцию, если государство перед социально незащищенными слоями населения, а жители Донбасса как раз незащищенные слои населения, пострадавшие, снимает с себя такую функцию, то нам такое государство не нужно.

Оно просто не имеет никакого смысла, и граждане, которые сейчас проживают на мирных территориях, которых война не застала, должны задуматься, а нужно ли мне платить налоги? Ведь завтра кто-то может поднять какие-то флаги в Закарпатье, и государство от меня точно так же откажется, как отказалось от пострадавших жителей Донбасса», – заявил переселенец.

Далее в студию дозвонилась некая «Наталья с Луганщины», которая назвала Борисичева пророссийски настроенным.

«Они хотят досадить Украине, говорят, пусть Украина платит, они думают, что будут платить конкретно Порошенко, Зеленский, Ющенко, Турчинов – нет, платить-то будем мы – и те, кто ненавидит Украину, и те, кто обожает Россию. Нам будут повышать тарифы и налоги. Я звоню из Старобельска, где куб холодной воды стоит почти 50 гривен. Я понимаю, что я плачу и за воду, которая идёт и на оккупированный Луганск», – заявила женщина.

«Борисичев, конечно, не будет платить, он пристроенный, он там, в Донецке по-украински говорит, ездит спокойно, и в «Изоляцию» до сих пор не попал – это понятно, но будут платить те, кто сейчас позвонят и скажут, пусть будет платить Украина», – добавила телезритель.

«Уважаемая, у меня к вам один единственный вопрос, – сказал в ответ Борисичев. – Если вы в данный момент никому ничего не платите, мы берем конкретно жителей Донбасса пострадавших, с вас ничего не взыскивают. Почему вы сейчас не выходите на акции протеста, почему вы сейчас не боретесь, когда вам повышают на 30% цены на газ, когда президент нарушает конституцию Украины, когда ваш уровень жизни всё хуже и хуже, почему вы сейчас не выходите и не защищаете пока что своё?».

«Я вас уверяю, вы никогда в жизни, именно вы и другие граждане Украины, платить жителям Донбасса не будете. Жители Донбасса столько отчисляли и продолжают отчислять налогов в бюджет Украины, что этих налогов хватит, чтобы постепенно восстанавливать Донбасс», – подчеркнул он.

В ответ, позвонившая Наталья сказала, что Донбасс всегда был дотационным и выходить на мирные акции протеста неэффективно, а лично Борисичев является подстрекателем и словоблудом, который рассказывает, что в Донецке можно спокойно разговаривать на украинском языке.

«Чё вы там не живёте сейчас? Почему вы живёте здесь, там ваши люди! За какие средства вы живёте и туда ездите?» – напирала телезрительница.

В итоге спорщики обвинили друг друга в том, что оппонент не знает, что такое война.