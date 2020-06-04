04.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
ЖКХ, Политика, Украина, Энергетика
Просмотров:

В энергетической сфере Украины наступил полный управленческий хаос


Украинские антимонопольные и правоохранительные органы закрывают глаза на теневые схемы на энергетическом рынке Украины.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В последние месяца я окунулся в сферу энергетической проблематики, сегодня я вижу полный управленческий хаос, полное непонимание кто за что отвечает.

В этой ситуации Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики якобы независимая, которая никому не подчиняется, и антимонопольный комитет, который имеет суперполномочия, но не использует их, и они допустили полную вакханалию на энергетическом рынке

В чём это проявляется? В последние пять месяцев спекулянты вымывали деньги с рынка, которые мы с вами, промышленные потребители платили. И эти деньги не доходили до «Энергоатома», до государственного предприятия «Гарантированные покупатель» и до тепловой генерации», – возмутился Кучеренко.

Также экс-министр ЖКХ Украины недоумевает, почему СБУ не реагировала на это коррупционное преступление.

«А главное, что политики, которые громче всего орали «Спасём «Энергоатом», они, по моему убеждению, и принимали участие в теневых схемах вымывания денег. Это то, что происходит сегодня на энергетическом рынке.

Сегодня я разговаривал с секретарем СНБО Даниловым и передал ему эти материалы официально, пусть реагируют правоохранительные органы. Но я не понимаю, почему они до этого не реагировали, потому что у меня есть чёткие данные, что Служба безопасности Украины должна была следить и реагировать в этой ситуации», – добавил Кучеренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть