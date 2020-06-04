В энергетической сфере Украины наступил полный управленческий хаос

04.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские антимонопольные и правоохранительные органы закрывают глаза на теневые схемы на энергетическом рынке Украины.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние месяца я окунулся в сферу энергетической проблематики, сегодня я вижу полный управленческий хаос, полное непонимание кто за что отвечает.

В этой ситуации Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики якобы независимая, которая никому не подчиняется, и антимонопольный комитет, который имеет суперполномочия, но не использует их, и они допустили полную вакханалию на энергетическом рынке

В чём это проявляется? В последние пять месяцев спекулянты вымывали деньги с рынка, которые мы с вами, промышленные потребители платили. И эти деньги не доходили до «Энергоатома», до государственного предприятия «Гарантированные покупатель» и до тепловой генерации», – возмутился Кучеренко.

Также экс-министр ЖКХ Украины недоумевает, почему СБУ не реагировала на это коррупционное преступление.

«А главное, что политики, которые громче всего орали «Спасём «Энергоатом», они, по моему убеждению, и принимали участие в теневых схемах вымывания денег. Это то, что происходит сегодня на энергетическом рынке.

Сегодня я разговаривал с секретарем СНБО Даниловым и передал ему эти материалы официально, пусть реагируют правоохранительные органы. Но я не понимаю, почему они до этого не реагировали, потому что у меня есть чёткие данные, что Служба безопасности Украины должна была следить и реагировать в этой ситуации», – добавил Кучеренко.