В Эстонии полностью откажутся от русских школ

04.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нынешняя правящая коалиция Эстонии, в которую входит и отстаивающая интересы русскоязычных жителей Центристская партия, твердо намерена полностью перевести школы на обучение на эстонском языке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил сегодня в интервью газете Postimees председатель входящей в коалицию партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Отечество» поставило перед собой цель перейти к полному обучению на эстонском языке, и это также является твердым намерением сегодняшней правительственной коалиции, — заявил он. — Эксперты должны дать оценку того, за какое время это возможно, но переход на образование на эстонском языке произойдет в любом случае«.

Комментируя высказывания мэра Таллина Михаила Кылварта о том, что тот намерен защищать русскоязычное образование, Хелир-Вальдор Сеэдер указал, что на государственном уровне сделать это не удастся.

«Михаил Кылварт годами пытался остановить переход на эстоноязычное образование в Таллине, — сказал Сеэдер. — В столице, где Центристская партия наслаждается единовластием, это было возможно. Но на государственном уровне „Отечество“ этого, конечно, не допустит. В коалиционном договоре, в составлении которого принимал участие и Михаил Кылварт, ясно обозначена цель: все школьные учителя в будущем на хорошем уровне будут владеть эстонским языком».

6 апреля Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии и партия «Отечество» представили коалиционное соглашение и выдвинули своих кандидатов на посты в будущем правительстве. 29 апреля правительство во главе с лидером Центристской партии Юри Ратасом было приведено к присяге.