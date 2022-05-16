В этой биографии – вся суть украинства. К 100-летию «письменника» Димарова

Новости Украины

17 мая исполняется 100 лет со дня рождения Анатолия Димарова, известного украинского писателя, лауреата высшей на Украине Шевченковской премии. Вряд ли его можно назвать выдающимся. Скорее – посредственным (на вкус и цвет товарищей нет, но лично я особых признаков таланта в его произведениях не увидел). Однако жизнь он прожил интересную, и биография его поучительна.

Родился Анатолий Андреевич в крестьянской семье, которая ещё во времена детства будущего писателя попала под каток коллективизации. Отец его был, как когда-то говорили, «крепким хозяином» и потому оказался раскулачен.

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Будучи заранее предупреждённым о надвигавшейся беде, он успел отправить жену с двумя маленькими детьми (кроме Толи в семье подрастал ещё один сын) подальше от дома. Семья оказалась разрушенной.

Конечно, это была трагедия, которую переживали тогда многие. Тут, к сожалению, нет ничего необычного. Необычным же является то, что позднее, став писателем, Анатолий Димаров, следуя политической конъюнктуре, вывел в одном из произведений своего отца в качестве действующего лица и… фактически оправдал всё с ним случившееся.

Тут Димаров оказался литератором, готовым на всё «ради красного словца». Не каждый на такое способен.

Другая интересная страница его биографии – Великая Отечественная война. Анатолий Андреевич умудрился повоевать, фактически не воюя. Дважды он оказывался на передовой и дважды был ранен (оба раза – легко) в самом начале боя, не сделав по врагу ни одного выстрела. Что не мешало Димарову впоследствии рассказывать о своём героическом военном прошлом.

В третий раз на передовую он не попал, сумел устроиться журналистом в тылу. Там и дождался конца войны. А потом стал писателем. Писателем, снова-таки, обычным, строчившим свои опусы в полном соответствии с политикой партии.

Это уже потом, после 1991 года, Анатолий Андреевич станет рассказывать, как угнетала его компартийная система, как буквально не давала дышать, на многие годы запрещая печататься. Но библиография произведений Димарова говорит об обратном. Произведения его выходили в свет почти каждый год, а гонорары за них тогда платили немалые. Не был обделён Анатолий Андреевич и другими благами, щедро предоставляемыми советской властью верноподданным литераторам. Да и Шевченковскую премию он получил не в период независимости Украины, и даже не в перестроечные годы, а ещё в так называемый «период застоя». И всё равно записался в «страдавшие от тоталитарного режима». Это тоже типично. Таких «страдателей» у нас было много.

Следующий интересный момент. Пользуясь всеми преимуществами в СССР, Димаров жутко ненавидел эту «империю», хотел её разрушения и вместе с одним из своих приятелей мечтал о ядерной войне, которая бы уничтожила Советский Союз и сделала бы Украину независимой. О том, что осталось бы от самой Украины после такой войны, Анатолий Андреевич не думал. Как, кстати сказать, и многие другие украинские «патриоты» (что типично).

Особенность тут в следующем. Приятель, с которым Димаров мечтал о ядерной катастрофе, являлся диссидентом и в самом деле подвергался притеснениям. А Анатолий Андреевич был членом КПСС. Принимая участие в партсобраниях, он говорил нечто противоположное тому, о чём разглагольствовал во время дружеского застолья в узком кругу.

Это свойственно многим. Не правда ли? Хотя мечтали о ядерной войне далеко не все.

Нельзя не сказать и о человеческих качествах писателя. Он любил пошутить. В чём, конечно же, не было бы ничего плохого, если бы его «шутки» не были очень злыми.

Одному знакомому он засунул в ящик письменного стала дохлую кошку. Второму зашил под подкладку в пальто дохлую рыбу и, когда та завонялась, радовался, что жертва «юмора» никак не могла понять, откуда исходит неприятный запах. У третьего выкрал из номера в Доме отдыха уникальную коллекцию галстуков, нацепив потом их на бродячих собак, обитавших по близости.

И ладно бы он так «подшучивал» над какими-то негодяями, своими личными врагами. Но отнюдь. Сам Димаров признавал, что люди это хорошие, от которых он видел только добро.

В заключении – ещё об одном эпизоде биографии юбиляра. В 2012 году Виктор Янукович наградил писателя Орденом Ярослава Мудрого IV степени. Но Анатолий Андреевич отказался принять награду. Он заявил, что настоящий писатель должен бежать от государственных наград «как чёрт от ладана» (хотя ранее получил тот же орден, но V степени от предыдущего президента Ющенко).

Общественностью выходка Димарова была воспринята как проявление оппозиционных настроений, Он удостоился всяческих похвал «за гражданское мужество».

Всё оказалось проще. Димаров хотел получить звание «Герой Украины», а Янукович ему предложил заурядный орден. Обидно конечно.

Но Анатолий Андреевич получил полное удовлетворение. Он дождался победы Евромайдана! Дожил до того времени, когда его обидчик вынужден был трусливо удирать.

Сам же Димаров сошёл в могилу, окружённый славой и почестями. Хотя, наверное, ни славы, но почестей он не заслуживал.