В этой истории вся Украина: Подставленные Порошенко моряки ВМСУ отправлены за решетку

27.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Все 12 моряков ВМС Украины, участвовавших в провокации в Керченском проливе, которым сегодня определял меру пресечения Киевский районный суд Симферополя, проведут в СИЗО как минимум два месяца, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нескольким задержанным уже предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ – нарушение государственной границы Российской Федерации.

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В ходе судебного заседания украинские моряки в большинстве своём заявляли протесты против заключения их под стражу. В своих пояснениях несколько из задержанных заявили, что не имели умысла незаконно пересекать границу, лишь выполняли приказы командиров.

Примечательно, что сегодня ФСБ обнародовала документы, изъятые с катера «Никополь». Там среди прочего находился письменный конспект документов, необходимых для прохождения Керченского пролива по правилам, установленным в РФ.

«На задержанных судах обнаружена шпаргалка – как правильно оформлять разрешение на проход через Керченский пролив. Ну, то есть, все вот эти крики, что мы имеем право, от лукавого. Все они знали. И нарывались намеренно», – комментирует военкор Александр Коц.

В среду суд продолжит рассмотрение дел украинских моряков. Мера пресечения будет определяться для командиров экипажей задержанных украинских кораблей и сотрудников СБУ, находившихся на борту.

Известный крымский журналист Олег Крючков считает, что Украина предала своих военных.

«Когда командование отдавало приказ на прорыв, обещало – помощь из Одессы идет! И попросило в случае захвата громче кричать об этом в эфир. В этой истории вся Украина, пообещать и ничего не сделать для своих моряков. Более того, пообещать помощь и вернуть в Бердянск катера, которые были в Азове… верх цинизма», – написал Крючков у себя в «Фейсбуке».