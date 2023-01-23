«В этом году Крым не возьмём, в следующем – тем более» – Карасёв

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Максимум, на что может рассчитывать Украина в плане военной помощи со стороны США – это обеспечение попытки оперативно-тактического наступления, масштаба, не более харьковской операции в начале осени.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не верят в большое успешное наше наступление, которое бы закончилось полным освобождением всех оккупированных и аннексированных территорий в этом году. Поскольку до этого было заявление Милли (начальников штабов США генерал Марк Милли – ред.) о том, что в 2023 году Украине вряд ли удастся освободить все оккупированные и аннексированные территории, прежде всего, Крым. Понятно, что если в 2023-м, то вряд ли и в 2024 году. Потому что, как сказал другой уже американский высокопоставленный чиновник, главный разведчик США Билл Бёрнс, отвечая на тревожащий украинскую власть вопрос, не будут ли снижены темпы помощи Украине, в связи с тем, что в нижней палате Конгресса США нынешнего созыва большинство республиканцев, Бёрнс заявил, что да, могут быть проблемы. То есть не нужно нам настраиваться на то, что в 2024 году помощь будет такой, как в конце 2022 – начале 2023 года», – сказал политолог.

При этом даже что касается нынешней военной помощи, то она не предусматривает выход на стратегический уровень.

«Нынешняя военная помощь Украине призвана обеспечить успешное наступление украинских войск на тактическом и оперативном уровнях. То есть предполагается, что это наступление вряд ли поменяет военно-стратегическую динамику или ситуацию на театре военных действий. Да, оно может быть успешным, тактическим, оперативным, например, по примеру харьковского наступления. Милли как раз накануне встречался с главкомом ВСУ генералом Залужным, и, наверное, эти высказывания – результат консультаций, взаимного обмена мнениями. Была информация, что они склонялись над картами и провели оживлённую дискуссию. Это тоже результат встреч и понимания военной реальности на поле боя, а не желаемых военно-политических целей, которые должно ставить военно-политическое руководство. Но у военных своя логика, логика реализма, боя, оперативно-тактическая логика. Поэтому если заявляется, что помощь для наступления украинских войск на оперативно-тактическом уровне, надо понимать, без Крыма. А стало быть, и уровень военной помощи не для того, чтобы освободить все территории, а провести успешное тактическое или оперативное наступление», – рассуждал Карасёв.