«В этом году на возвращение Крыма можно не рассчитывать» – боевик ВСУ

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Даже в США прекрасно понимают, что война будет долговременной, и Украине и через два года будут необходимы сотни тысяч снарядов.

Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил экс-боевик «АТО», «волонтёр», а ныне офицер ВСУ Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не очень верю в те заявления, которые предварительно звучали, о том, что Украина в этом году вернёт Крым, хотя, чудеса бывают, я после года войны уже не удивлюсь ничему. Но я настраиваюсь на долговременную войну, не один и не два года, и строил бы планы, исходя из наихудшего возможного сценария», – заявил Гай.

По его убеждению, такого же мнения и США.

«В США говорят о том, что они развивают производство в пользу Украины разнообразного оружия и, в частности, снарядов 155 мм, и собираются только через два года выйти на увеличение производства до 90 тысяч снарядов в месяц, не снарядов, а выстрелов. Это говорит о том, что даже США, которые вкладывают деньги и умеют считать деньги, рассчитали, что минимум через два года нам минимум 90 тысяч выстрелов в месяц будут ой как нужны, потому в это стоит вкладывать деньги. Если уже США исходят из этого, то уже можно приблизительно отмечать горизонт планирования», – объяснил боевик.