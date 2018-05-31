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31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Киев, Колониальная демократия, НАТО, США, Украина

В этом году США и НАТО вооружили Украину на $45 млн


В текущем году Украина получила от США и НАТО летального оружия и других военных средств на сумму более 45 млн долларов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины Валентин Левчик.

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Отмечается, что оружие и военные средства предоставили США, Литва, Великобритания и Канада.

«В этом году мы получили уже материально-техническую помощь на сумму более $45 млн, среди которых более $44 млн — это техническая помощь: противотанковые ракетные комплексы, станции контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения и другое и около $500 тыс. гуманитарной помощи — это другие товары военного назначения», — сказал Левчик.

По его словам, в течение 2014-2018 годов ВСУ получили помощь в виде материальных средств от 20 стран мира.

«Техническая помощь: приборы ночного видения, средства связи, техника для разминирования, автомобильная техника, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, противотанковое вооружение и другое — на сумму более $292 млн, а также медицинское и тыловое имущество на сумму около $56 млн», — рассказал Левчик.

Ранее спецпредставитель президента США Курт Волкер заявил, что у США и ЕС нет разногласий по вооружению Киева. В частности, речь шла о противотанковых ракетных комплексах Javelin.

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