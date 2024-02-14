В этом году Украина снова останется без НАТО

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Украина не получит в этом году приглашение в Североатлантический альянс на юбилейном саммите в Вашингтоне, который состоится летом.

Об этом в эфире интернет-канала «Дмитрий Гордон» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Ходжес считает, что США и союзники должны дать Украине гарантии безопасности.

«Считаю, что Украина должна быть в НАТО, однако, к сожалению, это не произойдет этим летом на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне. Но все равно важно получить соглашение, где Соединенные Штаты и другие страны обязуются помогать Украине и сделать все, чтобы Россия не атаковала снова», – заявил Ходжес.

Интересно, что накануне отсутствие перспектив для Украины объявила посол США при НАТО Джулианна Смит.

«Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что Североатлантический союз направит приглашение на данном этапе», – сказала она американским СМИ.