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11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Украина, Финансы
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В этом году Украине предстоит дважды вывернуть карманы перед иностранными кредиторами

Крупнейшие выплаты по государственному долгу Украины в 2019 году приходятся на май и сентябрь – соответственно 77,8 млрд грн и 58,5 млрд грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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Согласно им, всего в этом году выплаты по госдолгу оцениваются 459,6 млрд грн, из них в счет погашения – 330,9 млрд грн.

Минфин также уточняет, что по внешнему госдолгу в текущем году необходимо уплатить 149,8 млрд грн, в том числе в пиковых мае и сентябре – соответственно 43,2 млрд грн и 52,2 млрд грн.

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