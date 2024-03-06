В этом году в Мариуполе закончат основное строительство – Хуснуллин

Российские строители завершат восстановление и ремонт всех многоквартирных домов, пострадавших во время боев за освобождение Мариуполя.

Об этом в рамках Всемирного фестиваля молодежи заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник также подчеркнул, что вопрос с частной застройкой тоже будет решен. Кроме того, этим летом будет работать новая набережная Мариуполя.

«Город меняется на глазах. Два года назад он был достаточно серьезно поврежден, теперь у нас настроена работа – мы уже в этом году основные строительные работы там закончим. Мы занимаемся в штабном режиме, у нас 82 региона-шефа, каждый регион помогает, каждый регион закреплен за каждым населенным пунктом, за каждым регионом новых территорий, во всех четырех областях… Это самая большая стройка страны – где-то 35-40 тысяч строителей работают на новых территориях…

В этом году в Мариуполе мы закончим ремонт и восстановление всех многоквартирных домов и всех объектов соцкультбыта. И отремонтируем все, у нас всего в работе 1870 многоквартирных домов, мы отремонтируем практически все фасады… Набережную, кстати, строим – я лично сам этим занимаюсь. Очень хорошая будет набережная, с пляжами, с местами отдыха. Уже этот сезон будет работать, парк мы там сделали.

То есть, по Мариуполю работы уже поставлены на рельсы. Там есть вопросы по индивидуальным жилым домам, но мы тоже в ближайшее время эту ситуацию раскрутим – и станет строиться более активно», – заключил Хуснуллин.