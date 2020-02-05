В этом году вода в Крым не пойдет – депутат «Слуги народа»

05.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве считают, что о восстановлении водоснабжения в Крым не может быть речи, пока РФ не признает себя «оккупантом».

Об этом Telegram-каналу «PavlovskyNews» в кулуарах Верховной рады заявила депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я слышала от официальных лиц, что возобновление подачи, например, в этом году не состоится. Планы могут быть разными, мы можем просчитывать на будущее любые возможные варианты, но предметно на данный момент вопрос не стоит.

Я была на прошлой неделе на совещании Кабмина под председательством премьера по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, этот вопрос обсуждался, дошли до вывода, что в настоящий момент мы не можем возобновлять подачу и обговаривать это предметно, потому что субъектом будет кто? Российская Федерация в украинском Крыму.

Они не признают себя оккупантами, и поэтому нам надо найти юридические предохранители, которые позволят нам на международной арене пояснить свою позицию и в обществе также», – заявила Верещук.

Она подтвердила, что на границу с Крымом планируется осуществить визит членов комитета Верховной рады по правам человека и представителей правительства, где они в том числе проверят состояние крымского канала и состояние административной границы и линии разграничения.

«Вы знаете, там есть проблема. Поэтому все эти и другие объекты будут посещены», – подчеркнула Верещук.