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The Wall Street Journal утверждает, будто Россия предоставила разведывательные данные для йеменских хуситов, которые в начале этого года атаковали западные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками.

«Хуситы, начавшие свои атаки в конце прошлого года во время войны в Газе, со временем начали использовать российские спутниковые данные, расширяя свои удары, сообщил источник, знакомый с этим вопросом. Данные передавались через членов иранского Корпуса стражей исламской революции», – говорится в публикации.

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По подсчетам редакции WSJ, всего с ноября 2023 года, боевики из йеменской группировки «Ансар Алла», атаковали более 100 западных судов, потопив два и захватив еще одно.

“Эта помощь, о которой ранее не сообщалось, показывает, насколько далеко готов пойти президент России Владимир Путин, чтобы подорвать возглавляемый США экономический и политический порядок Запада”, — делают свой вывод в издании.

Опрошенные изданием западные эксперты приписывают России попытки «в более широком смысле разжечь нестабильность от Ближнего Востока до Азии, чтобы создать проблемы для США» на фоне того, что расширение конфликта на Ближнем Востоке, спровоцированное прошлогодней атакой на Израиль 7 октября, поглотило ресурсы и внимание Америки в то время, когда Вашингтон пытался сосредоточиться на угрозах со стороны России и Китая.

«Для России любое обострение где бы то ни было хорошая новость, потому что оно отвлекает внимание мира от Украины, и США нужно выделять ресурсы – системы «Патриот» или артиллерийские снаряды – и когда в игре Ближний Восток, становится понятно, на почему остановят свой выбор США», – цитирует издание Александра Габуева, директора нежелательного в РФ Евразийского центра Карнеги.

Отмечается, что российская помощь на Ближнем Востоке демонстрирует “тектонический сдвиг” стратегии Кремля.

Как пишет издание, нападения хуситов повлекли за собой серьезные перебои в мировой торговле, поскольку грузоотправители на время перенаправляли суда с традиционного маршрута через Суэцкий канал и Красное море, на юг – вокруг мыса Доброй Надежды, что является более длинным и более дорогим маршрутом.

«Почти каждый десятый баррель отгружаемой ежедневно в мире нефти проходит транзитом через Баб-эль-Мандаб, пролив, отделяющий Красное море от Индийского океана. По данным морской разведывательной компании Windward, танкерный трафик по этому маршруту в августе 2024 года снизился на 77% по сравнению с октябрем 2023 года», – говорится в публикации.

США взяли на себя обязательства защищать запалные пути судоходства и в декабре 2023 года создали многонациональную военно-морскую коалицию для сопровождения кораблей, идущих через пролив.

По подсчетам издания, к апрелю Вашингтон потратил на боеприпасы для отражения воздушных атак в Красном море уже примерно миллиард долларов.

“США были обеспокоены тем, что Россия может еще больше обострить ситуацию, предоставив хуситам российские противокорабельные или противовоздушные ракеты, которые могут угрожать усилиям американских войск по защите кораблей в регионе, но пока нет доказательств того, что Россия это сделала”, — говорится в статье.

С тех пор, как хуситы начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда, большинство кораблей начали выключать свои радиосигналы.

Издание отмечает и российские издержки от таких атак. В частности, по данным газеты, танкеры российского теневого флота с нефтяными грузами компании «Роснефть» также неоднократно подвергались нападениям хуситов.

“Но эти поставки осуществляются через так называемый “флот-призрак”, принадлежащий подставным компаниям, чтобы избежать санкций, о российской связи которых известно лишь близкому кругу российских нефтяных чиновников и игроков рынка”, — добавили в издании.

Тот факт, что это логически рушит всю предыдущую выстроенную в публикации схему тайного российского дирижирования нападениями хуситов, похоже, журналистов издания ничуть не смущает.