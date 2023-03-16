В Екатеринбурге арестован иноагент Ройзман

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Известный уральский либерал-иноагент Евгений Ройзман был сегодня арестован Ленинским районным судом Екатеринбурга на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики

Ройзман признан виновным в распространении запрещенной символики. В феврале 2022 года он разместил видео «За что Путин сажает Навального» в социальной сети ВКонтикте. В ролике присутствовала экстремистская символика – значок организации ФБК.

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Своей вины Ройзман не признал. В суде он доказывал, что ни разу в жизни не заходил на сайт ВКонтакте. Ролик был размещен не в его аккаунте, а в группе, в названии которой упоминается фамилия уральского либерала.

Однако администратором группы является бывшая помощница Ройзмана и соучредитель его фонда Лейла Гусейнова. В конце прошлой недели она уволилась из фонда.

Полиция задержала иноагента утром, суд состоялся вечером. В течение дня скандал вокруг этого раздувался не только в российских СМИ-иноагентах и в соцсетях либералов, но и в западных медиа. Об аресте «видного критика Кремля» сообщила Washington Post.

Замглавы администрации губернатора Свердловской области Илья Ананьев обращает внимание в своем ТГ-канале, что сегодня день рождения старого оппонента Ройзмана губератора Евгения Куйвашева.

«На Урале просто так ничего не происходит. А происходит символично и в особые календарные даты», – написал он.

Бывший координатор уральского отделения «Открытой Росиии» (подрывная организация иноагента Михаила Ходорковского) Владислав Постников не исключает, что административное дело на Ройзмана завели, чтобы пресечь возможность выдвижения его на выборах.

«Раньше, когда власти начинали прессовать Ройзмана, он в качестве своеобразной меры защиты выдвигался на выборы и побеждал. Так было в 2003 и 2013 годах. Кто-то, вероятно, испугался такого сценария и в 2023-м. Сейчас ни уголовное дело, ни статус иноагента, который присвоили Ройзману, не являются препятствиями для выдвижения на выборах, а вот вступившая в силу административка по 20.3 КоАП — является», – написал Постников.

Беглый либеральный политолог Станислав Белковский полагает, что Ройзмана вынуждают бежать из России.

«Кремль ясно даёт понять: всем ещё существующим (реальным) РФ-оппозиционерам лучше как можно быстрее покинуть страну», – написал он.

Примечательно, что в августе прошлого года против Ройзмана уже было возбуждено уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил РФ. У него дома прошли обыски. Однако суд в качестве меры пресечения назначил Ройзману запрет определенных действий. Оппозиционеру запретили выходить в интернет, получать и отправлять письма, посещать общественные места. Либералу могло грозить до 10 лет тюрьмы. Однако суд по делу так и не состоялся.

Московский политик Никита Ляховецкий уверен, что Ройзман мог бы давно сидеть вовсе не по политическим статьям – к нему были претензии родителей наркоманов, которых фонд оппозиционера насильно увозил на реабилитацию.

«До сих пор поражаюсь тому, что Ройзмана никак не наказывали за похищения людей и приковывание их к батареям. Что-то как-то все про этот факт его биографии попытались забыть, а неплохо бы выяснить – что там тогда происходило, и кто должен понести наказание», – написал Ляховецкий.

Ранее вице-президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов публично обвинял Ройзмана в воровстве икон и скупке краденного. По его словам, против либерала уже порядка 10 лет возбуждались дела, в том числе и по факту убийства пенсионерки, пришедшей к нему на прием, однако все это ничем не заканчивалось.

Ройзмана уже отправляли на административный срок 9 суток в 2021 году за организацию несанкционированных акций в поддержку блогера-уголовника Навального. Однако тогда его адвокаты подали апелляцию, и срок сократился до одних суток.

«Ройзман должен молиться и благодарить Бога, что он в либеральной России, а не на Украине. На Украине он бы за это уже год гнил с переломанными костями в застенках украинского гестапо СБУ. Или «пропал» в безымянной могиле в лесопасадках. Путина пусть благодарит Ройзман, что он не такой как те фашисты, которых Ройзман поддерживает», – написал политолог Сергей Марков.