18.06.2018, Мелитополь, Роман Ворохтыч

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В епархии УПЦ МП, отлучившей священника за Георгиевскую ленту, провозгласили карателей Луганска «защитниками родины»

Управляющий Мелитопольским благочинием УПЦ (Московского патриархата) объявил погибших в Луганском аэропорту в июле 2014 г. украинских военных лётчиков защитниками родины. Но не уточнил, от кого они «защищали» свою родину.

14 июня священнослужители Мелитопольского благочиния во главе с благочинным протоиереем Максимом Смирновым помолились на городском кладбище об упокоении душ девятерых летчиков ИЛ 76, который был сбит защитниками города при заходе на Луганский аэродром.

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В самолёте находились украинские десантники, в чьи задачи входило усмирение луганчан, не признавших законность режима Порошенко.

Массового присутствия скорбящих горожан на панихиде по военным украинским лётчикам не наблюдалось

В проповеди Мелитопольский благочинный сказал: «Церковь всегда чтит память воинов, так как ценой собственной жизни они защищают границы нашей Родины. У солдат всегда есть место для жертвенности, мужества и подвига, что очень близко с идеалами христианства».

Речь идёт о том самом о. Максиме Смирнове, который 9 мая 2016 г. подверг наказанию священника, вышедшего с Георгиевской лентой на празднование Дня Победы. «Церковь всегда была, есть и будет вне политики, – заявил тогда благочинный. – Не нужно использовать противоречивые символы». Отметим, что в 2016 г. такой «противоречивый» для православного священника символ, как лента Святого Георгия, ещё не был запрещён антиправославным режимом.

«Благочинный» о. Максим

Вслед за управляющим благочинием и управляющий епархией архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука «сделал о. Андрею замечание», и отправил в запрет. Очевидно, архиеп. Лука не считает противоречивым сравнение гибели усмирителей православного Донбасса с «идеалами христианства», ведь он и сам активно поддерживает данную сторону гражданской войны (как официально определяет конфликт в Донбассе каноническая Церковь), также называя представителей этой стороны «защитниками родины».

Архиепископ Запорожский и Мелитопольскитй с «противоречивым символом», когда он приветствовался руководством области