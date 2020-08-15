В ЕС договорились о санкциях против Минска. И это только начало

15.08.2020, Минск, Алесь Мищенко

Главы МИД 27 стран, входящих в Евросоюз, договорились ввести персональные санкции в отношении «должностных лиц Белоруссии, причастных к нарушению прав человека».

До 27 и 28 августа Брюссель должен составить «черный список» лиц, подпадающих под санкции.

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Принятию решения о санкциях предшествовали дебаты глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, которые сходились в том, что реагировать на события в Белоруссии нужно, но спор шел о форме этой реакции.

В итоге, пришли к мысли, что белорусское общество, которое в ближайшей перспективе должно быть лояльно Брюсселю, страдать от санкций не должно, следовательно, меры должны быть персональными.

«Достигнут консенсус о том, что выборы были сфальсифицированы, – прокомментировал решение министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок. – Евросоюз начинает работать над индивидуальными целевыми мерами против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов».

Таким образом, очевидно, что Брюссель не просто недоволен уровнем насилия на минских улицах, Евросоюз готов оспаривать результаты выборов и, в конечном счете, способствовать смене власти в стране: только так можно расценивать заявления еврочиновников.

«Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси не было свободных демократических выборов», – прокомментировал ситуацию каналу Sky News президент Литвы Гитанас Науседа.

Такого же мнения придерживается и глава МИД Германии Хайко Мааас, который в своем твиттере написал, что давление на Белоруссию следует усилить, ответственных за насилие против «мирных демонстрантов» – наказать, а результаты выборов пересмотреть.

«Все, что произошло в Белоруссии в последние дни, неприемлемо и вынуждает ЕС дать четкий ответ», – резюмировал германский министр.

При этом Эстония намерена поднять вопрос о ситуации в Белоруссии на открытом заседании Совбеза ООН – то есть обсудить его смогут не только государства – члены Совбеза.

Агентство «Рейтерс», сославшись на собственный источник, сообщило о том, что сегодняшняя договоренность – лишь первый шаг. Внешнеполитической службе ЕС поручено выявить лиц, которые будут внесены в черный список и подвергнуты штрафным мерам, и это будут не только ответственные за силовой разгон уличных манифестаций, но и «несущие ответственность за фальсификации на президентских выборах».

«Перед акциями выходных дней внешнее давление усиливается, – прокомментировал действия Евросоюза российский политолог Алексей Чеснаков. – Все логично».

Таким образом, на сегодняшний день можно констатировать, что пока Лукашенко параноидально пытался найти «российское вмешательство» в президентские выборы и тем понравиться Западу, сам Запад выписал ему «черную метку».

Как сообщал «ПолитНавигатор», до 25% экспорта Белоруссии – миллиарды долларов ежегодно – обеспечивает экспорт нефтепродуктов в страны Евросоюза и на Украину.

Прекращение этих поставок было бы самым опасным ударом для режима Александра Лукашенко, однако Запад вряд ли решится на такой шаг – преимущественно из меркантильных интересов.