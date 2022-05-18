В ЕС готовят «коридоры солидарности» для вывоза зерна из Украины в обход российской блокады

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Новости Украины

Европейский Союз поможет Украине вывезти на внешние рынки предназначенные для экспорта на Запад зерновые, заблокированные в черноморских морских портах Россией. Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.



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«Министры рассмотрели поддержку экономики Украины путем либерализации торговли и упрощения транспортного сообщения. Есть план действий по внедрению так называемых зеленых коридоров для Украины. Должны помочь Украине продолжать производство и экспорт зерна. Сейчас хранилища Украины заполнены, но они не могут экспортировать это зерно. Им необходимо освободить складские мощности для принятия следующего урожая. Поэтому мы работаем над тем, чтобы помочь вывезти это зерно поездами», – — заявил Боррель.

При этом еврочиновник довольно цинично назвал планируемые Евросоюзом логистические коридоры для вывоза украинского зерна на Запад «коридорами солидарности».

Также Боррель в очередной раз обвинил Россию в намеренном создании угрозы голода в мире.

«На самом деле этот кризис является следствием войны, когда Россия бомбит украинские поля, разрушает, сжигает, разворовывает хранилища. Когда российские военные корабли блокируют черноморские торговые пути и украинские порты, когда РФ не позволяет вывоз украинской пшеницы на экспорт — это оказывает, конечно, негативное влияние на жизнь людей в Африке или в Азии, и они хотят получить ответы. Но им вредят не наши санкции, а последствия войны, которую Россия развязала против Украины», — сказал он.

По словам Борреля, доставка продуктов в третьи страны остается большим вызовом для мира, и для ее решения требуется присоединение членов G20.

«Надеюсь, на следующей неделе, во время встречи G20, совместной с Африканским Союзом, которую созывают США в Вашингтоне, вопрос о продовольственной безопасности и цен на энергетику будет стоять высоко в повестке дня», — добавил еврочиновник.

Вместе с тем, возможная перспектива голода в мире в большей с тепени связана с погодно-климатическими условиями нынешнего года, чем с войной на Украине. Такое мнение высказал в своем блоге бывщий одесский политик и блогер Игорь Димитриев.

«Голод будет в следующем году, это очень вероятно. И дело не только в войне на Украине. Сейчас аномальная жара в Индии. В прошлом году неурожай из-за аномальной жары в США, в Китае падение урожайности на треть из-за высокой концентрации озона», – пишет он.

По словам Димитриева, России ни в коем случае нельзя снимать морску блокаду одесских и николаевских портов.

«Шутки, шутками, но по поводу украинского зерна вот что нужно сказать. Ни в коем случае нельзя сейчас снимать блокаду портов и вывозить зерно. Для пользы самих же граждан Украины. Сейчас зерно выводят автотранспортом через западную границу, и если открыть порты, то хранилища выметут подчистую, а Госрезерв, который должен гарантировать минимально необходимое количество зерна в запасе – пуст. Посевная проведена частично. Это значит, что урожай будет слабый. И если хранилища пользуясь большой ценой сейчас опустошат, то Украину в следующем году может ждать голод. Потому украинское зерно должно оставаться в хранилищах».

Вместе с тем, по словам замглавы МИД РФ Панкина, Россия сейчас обсуждает на уровне ООН вопрос поставок своих калийных удобрений западным странам и вывоз украинского зерна. Об этом дипломат сообщил в комментарии для РИА Новости.