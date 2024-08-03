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Еврокомиссия отказалась пойти навстречу Венгрии и Словакии, которые требовали заставить Украину возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Напротив, в ЕК лицемерно напомнили Братиславе и Будапешту о необходимости отказа от российского сырья.

Замглавы ЕК Валдис Домбровскис призвал Венгрию и Словакию «активно проводить диверсификацию». Еще один представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, остановка транзита по «Дружбе» не несет «непосредственной угрозы для энергетической безопасности ЕС».

«Брюссельская бюрократия объявила экономическую войну двум членам Евросоюза, взяв сторону третьего государства, не входящего в ЕС. Случай в настоящий момент беспрецедентный. Но таких эпизодов будет становиться всё больше по одной причине: у брюссельской бюрократии остался только один источник роста – экспансия внутренняя, то есть отбор полномочий у входящих в союз национальных государств. И эти тенденции резко усилятся в случае поражения ЕС в прокси-войне на Украине», – написал в своем тг-канале обозреватель Алексей Пилько.

Пока же в Киеве, почувствовав «полное понимание Брюсселя», ведут себя борзо. Премьер-миинстр Украины Денис Шмыгаль заявил после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, что Украина не отменит санкции против «Лукойла» и не будет восстанавливать транзит нефти в Словакию и Венгрию.

«Словакия – наш надежный партнер, от которого мы не ожидаем шантажа или угроз. Потому что угрожать Украине, которая защищается от агрессора, ради того, чтобы государство-террорист продолжало зарабатывать свои кровавые сверхприбыли – это сомнительный путь», – заявил Шмыгаль.

«Легко можно представить, какое садистское удовольствие испытывал глава украинского Кабмина, выдавая эту насквозь лживую тираду», – отметил российский публицист Сергей Мардан.

Еще циничнее повел себя руководитель Офиса нелегитимного президента Украины Андрей Ермак, который заявил американскому «Блумбергу», что транзит нефти по «Дружбе» остановила сама Россия.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто с Ермаком не согласен.

«Прошло больше недели, и Еврокомиссия не сделала ничего. Есть только два варианта. Еврокомиссия или слишком слаба, чтобы заставить страну-кандидата (Украину) уважать фундаментальные интересы двух стран — членов ЕС, или вся эта штука была придумана не в Киеве, а в Брюсселе, и не украинское правительство, а Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны», – заявил Сийярто.

Венгрия не намерена сдаваться без боя и будет всячески вредить ЕС. Так, она заблокировала заявление Евросоюза о «сфальсифицированных выборах» в Венесуэле. «Садовнику» Жозепу Боррелю пришлось выпускать заявление лично от своего имени.

Но это не все. Бухарест облегчил условия въезда в ЕС для россиян и белорусов. Их включили в программу так называемой «национальной карты», которая позволяет устроиться на работу в любых отраслях и перевезти с собой семью. Официальным прикрытием для визовой либерализации стало, среди прочего, строительство в Венгрии АЭС российскими специалистами.

Еврокомиссия впала в панику. Комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила об угрозе безопасности.

«Нам нужно быть более бдительными, а не менее. Предоставить потенциальным российским шпионам и диверсантам легкий доступ в ЕС значило бы подорвать безопасность всех нас», – сказала Юханссон.

А председатель крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер призвал принять меры против Венгрии из-за ослабления визовых правил. По его мнению, нововведение может «создать серьезные лазейки для шпионской деятельности», поэтому надо принять «самые строгие меры», чтобы защитить целостность зоны Шенгена.

«Душить Будапешт (или Орбана) Брюссель будет со всей буржуазной ненавистью. И это ещё один аргумент в пользу геополитического коридора евразийства, который бы шел от Пекина вплоть до Венгрии. Потому что сейчас у Будапешта из тылов – только Словакия и надежды на президентство Трампа. Если бы не такой фактор, как суверенная Украина, то Будапешт мог бы реализовать свой потенциал в намного большей степени. Эволюция ЕС тоже примечательна. Вводятся фактические рестрикции против страны, председательствующей в объединении – а значит, это председательство чистая фикция», – написал обозреватель Юрий Баранчик.