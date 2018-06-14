14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В ЕС хотят, чтобы СБУ прекратила расследовать экономические преступления

Служба безопасности Украины не должна заниматься расследованием экономических преступлений, а заниматься защитой гостайны и противодействием терроризму , передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

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“По нашему мнению (представительства ЕС, – ред.), СБУ должна сосредоточиться на трех и только трех основных видах деятельности: защита государственной тайны, контрразведывательная деятельность и противодействие терроризму”, – заявил Мингарелли.

Он также подчеркнул, что СБУ должна прекратить расследовать экономические преступления.

“СБУ должна прекратить осуществлять любые другие правоохранительные задачи или функции. Особенно, что касается борьбы с экономической преступностью. СБУ не должна участвовать в этом направления”, – добавил глава Представительства ЕС.