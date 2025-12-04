В ЕС хотят использовать бандеровскую Украину в качестве «опытной боевой единицы» против России
Ни у ЕС, ни у НАТО в целом нет члена с таким боевым опытом, как у Украины, поэтому нужно придумать, как ее вооруженные силы интегрировать в некий европейский оборонный союз.
Об этом на межпарламентском диалоге о безопасности и обороне ЕС заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если мы серьезно отнесемся к тому, что американцы выводят свои ресурсы из Европы в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы ослабить военную мощь Китая, и предлагают немцам обеспечить безопасность, то это снова символический сигнал. Мой вопрос, готовимся ли мы к европейской составляющей НАТО?
…Если мы серьезно говорим о том, что российские спецслужбы говорят о возможности агрессии, нам нужно понимать, что в таком случае мы столкнемся или некоторые страны столкнутся с опытной российской армией. У нас, у НАТО нет никого с таким опытом, только у Украины есть такой опыт.
Вопрос в том, готовы ли мы интегрировать украинские военные возможности, проверенные в боях, с нашими возможностями, чтобы стать сильнее. И если да, то готовы ли мы политически? Как мы это сделаем?
И здесь возникает вопрос, готовы ли мы создать Европейский оборонный союз? Это может быть институциональная возможность интегрировать в наши возможности Украину, Великобританию и Норвегию», – заявил Кубилюс.
