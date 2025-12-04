В ЕС хотят использовать бандеровскую Украину в качестве «опытной боевой единицы» против России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни у ЕС, ни у НАТО в целом нет члена с таким боевым опытом, как у Украины, поэтому нужно придумать, как ее вооруженные силы интегрировать в некий европейский оборонный союз.

Об этом на межпарламентском диалоге о безопасности и обороне ЕС заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

