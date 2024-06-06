В ЕС хотят кредитовать Киев под залог собственного бюджета

Сергей Рыжов.  
06.06.2024 14:00
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Украина, Финансы


Французское издание Le Monde анонсирует часть завтрашних договоренностей между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеенским, который летит в Париж. Сообщается, что президенты Франции и Украины 7 июня подпишут два соглашения о предоставлении Незалежной кредитов и грантов в размере 650 миллионов евро. 

По данным издания, первое соглашение позволит Французскому агентству развития выделить 400 миллионов евро — в виде кредитов и 50 миллионов в виде грантов до 2027 г.  на расширение своей деятельности на Украине. Это позволит оказывать поддержку в энергетическом и транспортном секторах.

Французское издание Le Monde анонсирует часть завтрашних договоренностей между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеенским,...

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Второе соглашение будет касаться создания фонда поддержки критически важной инфраструктуры и на него предусмотрено 200 миллионов евро.

Речь идет о поддержке участия французских компаний в будущих украинских тендерах в области энергетики, транспорта, водоснабжения, здравоохранения и сельского хозяйства.

Одновременно европейская версия Politico пишет о планах ЕС значительно расширить кредитование Украины под залог собственного бюджета блока. 

По словам издания, Еврокомиссии не нравится идея США, которые хотят предоставить Украине кредит $50 млрд, поскольку это предложение слишком рискованно для налогоплательщиков.

«Еврокомиссия же выдвинула идею многомиллиардного кредитования Киева под залог семилетнего бюджета блока в размере €1,2 трлн, а погашать этот кредит за счет будущих процентов, полученных от инвестирования заблокированных активов РФ», — говорится в статье.

Предложение, конечно, крайне инновационное. Зацените красоту игры: деньги для Украины печатают под залог всей общеевропейской кубышки, а возвращать кредиторам будут за счет того, что набежало на арестованных российских счетах.

Такими решениями ЕС еще больше, буквально намертво привязывает себя к украинской истории – без возможности выпутаться из нее с приемлемыми потерями.

Для Киева это хорошо – спасать его будет для европейцев уже не каким-то эфемерным «делом чести» – а осознанной необходимостью, вытекающей из материального интереса. Вытаскивая Украину Европа спасает, прежде всего, саму себя.

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