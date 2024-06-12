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Западная пресса не дает забыть о существовании эстонской премьерки Каи Каллас. Европейская версия Politico пишет о том, что Каллас имеет значительные шансы возглавить внешнеполитическую службу ЕС в новой Еврокомиссии –уже по итогам дележки постов после выборов в Европарламент.

Ссылаясь на европейских чиновников и дипломатов, издание пишет, что в ЕС уже начинает вырисовываться консенсус по поводу кандидатов на ключевые должности в руководстве Евросоюза.

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Урсулу фон дер Ляйен якобы хотят оставить президентом Еврокомиссии, Роберту Мецолу – во второй раз избрать президентом Европарламента.

Португальский экс-премьер Антониу Кошту якобы считается очень вероятной кандидатурой на должность главы Евросовета, которую сейчас занимает Шарль Мишель. Последний недавно стал героем серии критических публикаций, авторы которых обвиняли его в интригах против коллег по брюссельским евроучпеждениям. В связи с чем его политические и карьерные акции сейчас резко упали.

«По поводу должности высокого представителя ЕС – меньше определенности. Но есть большие шансы, что это будет именно Каллас – как яркая премьер из Восточной Европы, она выглядит очень хорошим выбором для европейских либералов. Сама Каллас уже говорила, что заинтересована в этом посту» = говорится в публикации.

Если сбудутся эти прогнозы, Каллас придет на смену нынешнему главному дипломату ЕС – воинственному дедушке Жозепу Боррелю. Впрочем, зная позицию эстонки по ключевым вопросам актуальной повестки, включая отношения с Россией и войну на Украине, несложно предположить, что «ястребиный» курс Борреля при ней продолжится и даже заиграет новыми красками – все-таки молодая кровь.

Каю Каллас уже давно “сватают” на различные евродолжности и даже на пост генсека НАТо – вместо нынешнего Столтенберга. Если Урсула фон дер Ляйен сохранит свой пост, а Кая Калласс получит новое назначение, это будет «горячий тандем», от которого многие в Европе вздрогнут.