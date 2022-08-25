В ЕС на загранпаспортах Молдовы массово обнаруживают белорусские знаки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Граждан Молдовы стали задерживать на границах стран ЕС по подозрению в наличии фальшивых паспортов. При просвечивании через инфракрасные лучи на документах видна надпись «Республика Беларусь», хотя это загранпаспорт Молдовы.

Об этом заявил бывший премьер Молдовы Ион Кику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Новые документы печатали с признаками подделки – под инфракрасным светом вместо “Молдовы” там читалась “Беларусь”», – написал Кику в соцсети.

По его словам, речь идёт о сомнительных бланках, приобретённых недавно Молдовой в результате многомиллионного контракта у польской компании. Бланки пришлось изъять. Ведут переговоры о закупке новых.

В сентябре прошлого года правительство прозападного президента Майи Санду отменило прежний тендер на закупку бланков, заключенный предшественниками-социалистами с румынской фирмой, назвав его сомнительным и ущербным для бюджета. Из-за этого возник дефицит бланков. Молдавский МИД официально обратился в ряд стран, попросив признавать просроченные паспорта наших граждан до решения проблемы.

«Летом 2022 года глава Агентства Госуслуг Мирча Ешану подписал с польской фирмой миллионный контракт на доставку бланков загранпаспортов, водительских прав и удостоверений личности. Однако через некоторое время из-за границы стали поступать сигналы о том, что наших граждан задерживают органы правопорядка европейских государств, потому что на наших паспортах и водительских удостоверениях были признаки подделки», – написал Кику.

В Агентстве государственных услуг Молдовы опровергли заявления Иона Кику.