Простые европейцы очень боятся, что их скоро отправят умирать ради прихотей проворовавшихся политиков.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И один из самых популярных вопросов сейчас звучит очень пугающе: будет ли война в Европе? Это спрашивают не политики, не эксперты, а простые люди, у которых дети, работа, жизнь. Люди, которые никогда вообще не интересовались геополитикой, вдруг начали паниковать, покупать свечи, запасаться водой, думать о мобилизации. Скажите честно, насколько близко Европа подошла к тому, что она так долго избегала?», – спросил Беседин.

«В связи со всем этими заявлениями Мерца, Урсулы фон дер Ляйнен, Макрона, Стубба, конечно, похоже, что они к какой-то конфронтации с Россией готовятся.

Но непонятно вообще, как это все сложится. Люди действительно очень сильно боятся, что их отправят на мясорубку. Есть, конечно, и маразматики, которые готовятся к военным действием, но я вот на самом деле не верю, что кто-то хочет действительно попасть в такую бойню.

А видел-то я боевые действия и в Российской Федерации, Курской и Белгородской области. Я бы никому не посоветовал попасть даже на несколько часов под артобстрел или налёт дронов. Они вот этого не понимают совершенно, к чему они идут», – сказал Хейсканен.