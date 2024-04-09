«Это вступительный тест» – в ЕС настаивают на отправке в Молдову мигрантов из Азии и Африки

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Молдова и Грузия могут стать «третьими странами», куда будут направлять просителей убежища на время обработки их заявлений. Это предложил депутат немецкого Бундестага от Христианско-демократического союза Йенс Шпан, сообщает “Europa Libera” (румынский филиал «Свободной Европы»).

По словам издания, подобная модель уже была опробована в Великобритании и Италии.

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Немецкий депутат полагает, что число нелегальных иммигрантов в ЕС уменьшилось бы, если бы «было ясно, что в ближайшие 48 часов они будут отправлены в безопасную страну за пределами Союза». По мнению Шпана, в число безопасных стран входят Руанда, Грузия и Республика Молдова.

«Это вступительный тест для стран-кандидатов в ЕС» – заявляет Жан-Луи де Бауэр, бывший чиновник Еврокомиссии, ответственный за вопросы миграции и предоставления убежища.

По его словам, подобная инициатива стран-кандидатов продемонстрирует, что «они готовы принять участие в форме европейской солидарности».

«Даже в этом случае, учитывая большое количество просителей убежища, такие соглашения будут каплей в море», — добавил он.

Ранее, в августе 2023 года, Берлин объявил Республику Молдова «безопасной страной». Этот статус практически без исключения приводит к отклонению заявлений о предоставлении убежища, полученных от молдаван. В этот же список была добавлена Грузия, сообщает point.md.

В Британии уже давно набирает обороты «руандийская модель», подразумевающая отправку всех просителей убежища из этой африканской страны для ожидания обработки их заявлений. С другой стороны, как отмечает AFP, идея отправки иммигрантов в так называемые «безопасные» страны подвергается критике со стороны НПО в этой сфере. Они утверждают, что таким образом государства-члены ЕС перекладывают ответственность на страны, не входящие в блок. Более того, применение этой меры «снизит требуемые стандарты защиты» в странах за пределами ЕС, предостерегает Стефани Поуп, представитель благотворительной организации Oxfam.