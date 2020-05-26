В ЕС не комментируют фигуру Зеленского – постпред РФ

26.05.2020, Москва, Владимир Гладков

В Евросоюзе равнодушно отнеслись к годовщине президентства Владимира Зеленского.

Об этом на пресс-конференции рассказал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как в ЕС оценивают год президентства Зеленского? Или Евросоюзу сейчас не до него?» – прозвучал вопрос постпреду.

«От Зеленского Евросоюзу так просто не отделаться, – отметил Чижов. – В целом реакция достаточно сдержанная. Конечно, они повторяют свою мантру о поддержке независимости и территориальной целостности Украины, подтверждают свою позицию, застолблённую ещё в 2014 году, относительно непризнания воссоединения Крыма с Россией, уделяют определённое внимание Нормандскому формату.

Здесь Германия и Франция, хоть и выступают в национальном качестве, но как бы являются проводниками общей линии Евросоюза».

«Могу сказать, что каких-то фейерверков здесь по поводу прихода Зеленского к власти не было, но и похоронный марш (в годовщину) не играли», – добавил дипломат.