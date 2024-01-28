В ЕС не успеют оглянуться, как русские пройдут через Сувалкский коридор – офицер ВСУ

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Если немцы не дадут Украине дальнобойные ракеты Taurus, то им придётся рыть окопы на территориях ЕС.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик нацбата «Айдар», а ныне офицер ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция Германии вызывает удивление именно в том контексте, что они не могут понять никак: для того, чтобы не рыть окопы в странах Европы, нужно дать украинцем всё то, чтобы мы могли утилизировать ту сволочь. Давайте говорить откровенно: они уже рисуют сами себе те «красные линии», чтобы не было эскалации. То есть тут уже по европейской стране летят баллистические ракеты, а они ещё раздумывают, не будет ли это эскалацией, если эта страна будет защищаться. Это вообще какой-то абсурд со стороны наших западных партнёров», – возмущался Лапин.

По его словам, русские не будут распространять на Европу правила конвенционной войны.

«Или они думают, что начнётся какая-то конвенционная война, русские будут там ехать на танках и лететь самолётами? Нет! Русские не будут этого делать, у них есть несколько вариантов. Кроме ракетных атак, они могут замутить какую-то гибридную войну с условным Пригожиным, которого они якобы не контролируют. И поверьте мне, 40-50 тысяч пригожинцев пройдут через сувалкский плацдарм аж до Калининграда. И всё. Поэтому я не могу понять, какой деэскалации они ещё надеются достигнуть, не давая украинцам Taurus», – заключил ВСУшник.