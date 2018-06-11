11.06.2018, Киев, Игорь Петров

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В ЕС не видят Украину в политическом сообществе

Страны Восточного партнерства пока не планируется приглашать в политическое сообщество Евросоюза в качестве полноценных членов.

Об этом на ІІ Межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасности сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО» заявил Петрас Ауштревичиус, член Европейского парламента (Литва), Группа Альянс либералов и демократов для Европы, член Комитета по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в профсоюзе. В таком энергетическом профсоюзе, в энергетическом сообществе, в цифровом сообществе. Но мы пока не в политическом сообществе, к сожалению. Пока еще нет такой воли и готовности быть в Европейском союзе, чтобы страны Восточного партнерства приглашали в качестве полноценных членов. Пока не пришло время для этого. Парламент 14-19 годов – это не расширенный парламент. Я так думаю, это может произойти со следующим парламентом, 2024 года, потому что предусматривается, что Западные Балканы вступят в 2025 году», – сказал евродепутат.