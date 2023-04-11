В ЕС обещают накачивать Украину оружием до последнего

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Европейские государства будут накачивать Украину оружием и деньгами до тех пор, пока Киев будет готов продолжать воевать против России.

Об этом в эфире канала «DW» заявила заместитель главы Европарламента Екатерина Барли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. До тех пор, пока Украина готова воевать. Я думаю, что только Украине решать, когда им начать действия по прекращению этой войны, когда начинать переговоры», – заявила Барли.

«Но Запад не дал Украине достаточно для победы, разве не так? Возникает вопрос: действительно ли ЕС хочет, чтобы Украина выиграла эту войну?» – заметил ведущий.

Однако замглавы Европарламента не решилась давать чёткий ответ на поставленный неудобный вопрос.

«Я не военный эксперт, и не знаю. Но знаю, что позиция Зеленского, его советников и правительства заключается в том, чтобы призывать давать всё больше и больше», – сказала она.