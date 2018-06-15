15.06.2018, Москва, Олег Кравцов

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В ЕС осознали, что антироссийские санкции идут на пользу экономике РФ

Греция работает над улучшением взаимопонимания между Европейским союзом и Российской Федерацией.

Об этом в интервью «Известиям» заявил министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас, отвечая на вопрос о своем отношении к проводимой ЕС политике санкций в отношении России.

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“В общем я считаю, что санкции не самый рациональный инструмент дипломатии. Греция работает над улучшением взаимопонимания между ЕС и Россией, а также над исчерпанием причин, которые привели к санкциям. Я часто говорю, что Евросоюз ввел санкции против такого количества стран, что в конечном итоге группа государств, против которых действуют эти ограничения, превратится в наиболее мощные экономики мира”, – сказал Кодзис.