В ЕС предлогом для отказа от «Северного потока-2» объявили «тревожную ситуацию» на Украине

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Новости Украины

Европа может отказаться от газопровода «Северный поток-2» в случае, если на Украине возникнет «тревожная ситуация».

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет зависеть от общего сценария. Если что-то серьезное произойдет в Украине. Это может быть война, но не обязательно война. Это может быть просто какая-то тревожная ситуация. Тогда стимула для запуска «Северного потока–2» не будет», – сказал Боррель.

При этом он признал, что Еврокомиссия не имеет права запрещать запуск газопровода.

«В любом случае «Северный поток-2» – это частный проект, и Еврокомиссия не могла предотвратить начало работы этого газопровода. Пока регулирующий орган из Германии сертифицирует работу проекта и проверяет соответствие всем требованиям. У Еврокомиссии нет таких полномочий, чтобы предотвратить начало работы «Северного потока-2», однако с самого начала мы говорили, что «Северный поток» не приоритет, поскольку он не поможет нам увеличить нашу независимость от поставок газа из России. Но мы не против проекта. Еврокомиссия не в силах решать, должен ли «Северный поток-2» начать работать. Он был построен вследствие законного частного интереса. Если регулятор говорит: «окей, он может быть запущен», – значит он будет запущен», – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что европейские регуляторы независимы и находятся «вне контекста политических конфликтов».