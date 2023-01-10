В ЕС представили средства ФНБ России как награбленные олигархами деньги

Евросоюз намерен конфисковать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, замороженные на счетах европейских банков.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что мы найдем формы, чтобы не только заморозить активы. 300 млрд евро уже заморожены. Это показывает, что это автократическая система. Нужно, чтобы россияне это понимали. Это система, которая сгенерировала 300 млрд евро, которые были заморожены только в одном ЕС. Это огромная сумма, заработанная на спинах российского народа в ущерб народу. В течение нескольких лет небольшое меньшинство захватило эту сумму денег. Думаю, что будет легитимно это сумму задержать, если это возможно, использовать ее в юридическом механизме, чтобы использовать для восстановления Украины. Конфисковать.

Европейский совет и Еврокомиссия подготовили юридическую записку для стран-членов ЕС, чтобы определить юридические опции. Мы еще не находимся в стадии принятия решений, но есть хороший прогресс с точки зрения решения юридического вопроса. Не только заморозить, но и конфисковать и использовать. Каждый день счет на восстановление Украины увеличивается. Мне кажется справедливым привлечение замороженных активов», – сказал Мишель.