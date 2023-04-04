В ЕС придумали, как сделать российский газ наднациональным

Елена Острякова .  
04.04.2023 21:31
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина


Евросоюз идет на хитрости, чтобы скрыть, что продолжает потреблять российский газ, только не трубопроводный, а сжижженный.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз идет на хитрости, чтобы скрыть, что продолжает потреблять российский газ, только не трубопроводный,...

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«Они долгое время хитрили, европейцы. Трубопроводный газ они маркировали как российский, а СПГ вроде как наднациональный. Это делалось для того, чтоб открыто не говорить, что они покупают российский СПГ. Мы там ставим рекорды, они в 2022 году закупили большие объемы.

Что с этим делать? Ряд чиновников говорит: запретить, включить в 11-й пакет. Ряд умных чиновников говорит: что вы делаете, у нас на следующую зиму неизвестно, как балансы будут сходиться. Пока под давлением прибалтийских мудрецов принято хитрое решение. Европейским странам разрешено ввести национальные санкции против российского СПГ. На общеевропейском уровне санкции ввести не удается. К моему удивлению, активно против санкций выступала Польша. Она тоже играет в СПГ-хаб и пока не готова российский СПГ убирать», – сказал Симонов.

По его данным, пока никто из реальных европейских покупателей не отказался от российского СПГ.

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