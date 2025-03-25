В ЕС придумали план по срыву переговоров между Путиным и Трампом

Европейские лидеры грозятся отправить на Украину свои военные контингенты, чтобы таким образом сорвать назревающие мирные переговоры.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для чего вбрасывается эта тема про миротворцев? Для того, чтобы сорвать переговоры, чтобы сорвать мирный процесс. Я уверен, ну практически на 100%, что ни Стармер, ни Макрон, вбрасывая эти темы, и не думают посылать никакие свои войска. Тем более без прикрытия Соединенных Штатов, тем более без прикрытия пятой статьи Устава НАТО, о чем им прямо министр обороны США заявил. Они не настолько безумцы, чтобы вот так вот бросать свои войска на верную смерть, на прямое столкновение с ядерной державой, с Россией», – сказал Корнилов.