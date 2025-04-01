В ЕС придумали «простое решение», как заставить российские ЗВР работать на Украину

На страницах Politico активно делят чужие деньги. В данном случае – замороженные в ЕС активы Центробанка РФ. Авторы статьи — директор Центра финансов и безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Том Китинг и руководитель Центра финансов и безопасности RUSI Europe Кинга Редловска — рассуждают о том, как использовать эти деньги для помощи Украине.

«В то время как международный диалог о полномасштабном конфликте на Украине вступает в новую фазу, мы также должны думать о том, как поддержать Украину в ее доблестной защите своей территориальной целостности и Европы в целом. Здесь необходимо решить множество острых вопросов — некоторые из них реальные, а некоторые выдуманные и сфабрикованные так, как это может сделать только ЕС и его бюрократия. И главный из них — что делать с обездвиженными активами российского Центробанка, львиная доля которых деноминирована в евро и, соответственно, хранится в банках, зарегистрированных в ЕС», – говорится в публикации.

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Также отмечается, что до сих пор политические и финансовые лидеры Европы находили бесконечное количество оправданий, чтобы отложить разрубание этого гордиева узла. Но «по мере того, как мы начинаем переговоры, дальнейшее промедление и задержки грозят катастрофой», – предупреждают авторы.

По их мнению, существует простое решение, которое снимает все эти проблемы.

«Чтобы избежать риска размораживания активов российского ЦБ и их возвращения в руки Кремля в июле, Европе необходимо использовать аргумент о контрмерах и вывести активы из-под контроля Москвы. Это можно сделать, переведя их в новую структуру, созданную в Бельгии, под надзором руководства ЕС, и передав законное право собственности на активы в траст в пользу Украины», – советуют авторы Politico.

Они оговариваются, что при реализации предложенной ими схемы, российские активы не будут переданы Украине, а будут использоваться для получения Киевом стабильного аннуитетного дохода, чтобы поддержать оборонные закупки Украины и текущие потребности в финансировании.

«В настоящее время у Украины нет возможности освоить такую огромную сумму денег за один раз, но ей нужен надежный и устойчивый доход. Это означает, что требование обратимости в аргументе о контрмерах будет выполнено, поскольку сохранится возможность возвращения активов в собственность России. И, кроме того, если бы механизм базировался в Брюсселе, налоговые поступления Бельгии тоже были бы защищены», – утверждают авторы.

В публикации отмечается, что подавляющее большинство ныне замороженных активов российского ЦБ, существовавших в феврале 2022 года, представляли собой облигации, срок погашения которых истек и которые представляют собой огромную кучу наличности, приносящую очень низкие проценты.

После передачи этих активов в новый механизм ими можно будет активно управлять в интересах Украины, получать значительно больший доход и обеспечивать аннуитетный денежный поток для поддержки Украины, уменьшая необходимость для западных союзников копаться в сокращающихся средствах налогоплательщиков, чтобы поддерживать Украину на плаву, – убеждают авторы.

А по мере того, как будет постепенно достигаться надежда на прекращение огня и заключение мирного соглашения, эти активы могут стать основой для создания Банка реконструкции Украины — по аналогии с немецким Kreditanstalt für Wiederaufbau, который был создан для финансирования восстановления страны после Второй мировой войны, мечтают авторы Politico.

Тем временем, пока европейцы строят планы на чужие деньги, по данным Reuters, украинские облигации рекордно упали на фоне падения ставок на перемирие. Бонды, привязанные к ВВП Украины, подверглись почти рекордному ежедневному падению — на 4 цента до 71,3 цента за облигацию.

Отмечается, что после победы Трампа на выборах их индекс рос, но теперь инвесторы разочарованы в перспективах мирного соглашения, которое могло бы принести пользу украинской экономике.

Также потеряли в цене украинские гособлигации с погашением в 2035 году — минус 3,6 цента, до 54,25 цента, что является самым низким показателем с середины ноября прошлого года..