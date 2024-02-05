«В ЕС пугают Путиным только немцев – на прибалтов и поляков всем плевать» – швейцарский издатель

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В странах ЕС большие проблемы с вооружением, что подогревается воинственными заявлениями и паническими публикациями о нападении России на Старую Европу для того, чтобы держать население в страхе.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире обсуждали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности выделить Украине к концу года больше танков, вертолётов и миллион снарядов.

При этом Вальдман рассказал, что в тот же день в немецких СМИ появилась публикация, где военный эксперт сообщил, что в Бундесвере и других европейских армиях всё очень плохо с военной подготовкой.

«В настоящее время страну, грубо говоря, защищают 16 немецких танков «Леопард-2», а французы и итальянцы прикрыты не лучше немцев», – процитировал журналист.

Вальдман спросил: «может быть фон дер Ляйен знает о каких-то секретных подземных складах вооружений, о которых не знают в Bild?».

«Легко было бы сказать, что Урсула фон дер Ляйен дура. Но ведь не дура. Можно было бы легко сказать, что она неграмотная. Но это тоже неправда. 16 танков – это мы слышали. Швейцария была вынуждена сейчас отгрузить на Германию тоже старые «Леопарды», пришлось нам вернуть их немцам. При этом немцы письменно клятвенно нас заверили, что эти танки не пойдут на Украину. Она (Урсула фон дер Ляйен) выполняет роль поддержания в европейском обществе вот этого предвоенного мандража. Ведь держа народ в страхе, управлять им проще всего. И доходит уже до вещей, которые вообще трудно понимать», – ответил Песке.

Он привёл в пример одну из статей в Die Welt.

«Взрослый человек, который получает зарплату за предложения и абзацы, пишет, что, так как Путин хорошо понимает немецкий язык и слышит все высказывания, знает, что дела в Бундесвере идут очень плохо – «швах», это «слабо» по-немецки. И вот он сейчас расправится с Украиной (а уже немцы как бы исходят из этого, что украинский проект прошёл свой апогей и катится по наклонной) и нападёт на Германию», – рассказал швейцарский издатель.

При этом он отметил, что подобные пугалки в отношении Прибалтики и Польши не работают.

«Европейцам пофиг. Ну, нападут на Балтику и нападут, кому та Балтика нужна? Кто знает, где это? Мы за 20 лет ЕС не знаем, где Словения – где Словакия, а тут ещё Литва – Латвия. Я вас прошу. «Они все говорят на одном языке и живут в землянках?» – спрашивают меня мои европейские современники. Я говорю: нет, три языка, три народа, туда-сюда. Они говорят: «не надо, не надо, много информации». Никак не возбудить немецкого человека в возрасте военнообязанного страшилками про поляков. Та чем меньше поляков, тем радостнее немцу жить. А про прибалтов просто никто не знает», – отметил Песке.

Он подчеркнул, что на этом фоне европолитики могут говорить всё что угодно.

«И этот автор в газете Die Welt говорит: всё, он нападёт на Германию. Он не задаётся вопросом, зачем, с какой целью, чего он хочет этим достигнуть. Он пишет в газете, что Путин нападёт на Германию лишь только потому, что он знает, что Германия не сможет обороняться. Всё. И вот в этом пространстве госпожа фон дер Ляйен может говорить, делать всё, что хочет. Зарплата у неё хорошая, семейный бизнес ведёт. И я не знаю, что должно случиться, чтобы её привлекли к ответственности», – заключил Александр Песке.