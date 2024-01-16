В ЕС советуют Зеленскому готовиться к побегу – американский полковник

Константин Серпилин.  
16.01.2024 17:26
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 1074
 
Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Интерес западных лидеров к Украине резко упал, поэтому Владимиру Зеленскому пора готовиться к потере поста президета и побегу из страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Finance Critics» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Интерес западных лидеров к Украине резко упал, поэтому Владимиру Зеленскому пора готовиться к потере...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Полагаю, он собирается бороться до конца. Кто знает, какая судьба его ждёт.

Есть чертовски большая вероятность того, что он может не продержаться на своём посту. Он разозлил и оскорбил миллионы украинцев, привёл их на путь полной катастрофы. Обычно это плохо кончается для лидера. Конечно, у него запланированы пути отхода в места, где у него сохранились банковские счета и дом.

Но знаешь, эта война закончилась. Если тебе нужны доказательства этого – посмотри на борьбу за бюджет. Все, кто ратовал за войну с Россией на Украине, теперь подталкивают Израиль к войне со всем миром в Секторе Газа.

Так что, по сути, мы просто взяли один и тот же припев, и перенесли его в другой театр. Они исполняют те же мелодии, надеясь на лучший результат. Но я не думаю, что результат будет хорошим в любом случае», – сказал полковник.

Макгрегор подчеркнул, что европейские лидеры втайне уже говорят Зеленскому, что всё кончено, и ему пора думать об уходе.

«Все мысли о том, чтобы превратить Украину в эквивалент «Испанской язвы Наполеона» для России, отпали. не думаю, что кто-то ещё на это надеется, и не вижу, что в Европе хотят этого», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть