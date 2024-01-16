Интерес западных лидеров к Украине резко упал, поэтому Владимиру Зеленскому пора готовиться к потере поста президета и побегу из страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Finance Critics» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полагаю, он собирается бороться до конца. Кто знает, какая судьба его ждёт.

Есть чертовски большая вероятность того, что он может не продержаться на своём посту. Он разозлил и оскорбил миллионы украинцев, привёл их на путь полной катастрофы. Обычно это плохо кончается для лидера. Конечно, у него запланированы пути отхода в места, где у него сохранились банковские счета и дом.

Но знаешь, эта война закончилась. Если тебе нужны доказательства этого – посмотри на борьбу за бюджет. Все, кто ратовал за войну с Россией на Украине, теперь подталкивают Израиль к войне со всем миром в Секторе Газа.

Так что, по сути, мы просто взяли один и тот же припев, и перенесли его в другой театр. Они исполняют те же мелодии, надеясь на лучший результат. Но я не думаю, что результат будет хорошим в любом случае», – сказал полковник.