В ЕС становятся реальностью конспирологические теории заговора

01.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Идея создания в Европейском союзе единого реестра вакцинированных и переболевших ковидом для пересечения границ выглядит крайне неоднозначной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

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«Будет разработан единый подход к обеспечению безопасности в условиях открытости границ. Это необходимо для функционирования Евросоюза как единого образования без внутренних границ. С одной стороны, этого требуют и логика развития самого ЕС, и логика ситуации. С другой стороны, это выглядит как подтверждение некоторых конспирологических теорий. По крайней мере так могут подумать сторонники теории заговора. В общем ситуация неоднозначная», — сказал эксперт.

Он также отметил, что многие европейцы ограничения во время пандемии воспринимают как покушение на их гражданские свободы.

«Насколько будет найден такой вариант, который, с одной стороны, будет приемлем и для рядовых граждан, и для экономик стран, которые сильно завязаны на туризм и, как следствие, на прозрачность транспортных потоков между странами ЕС и другими государствами, будет понятно позже. В условиях войны вакцин, которая сейчас проходит в ЕС, у европейцев могут возникнуть опасения, что за этими паспортами вакцинированных также стоит лобби крупных транснациональных фармацевтических компаний», – предупреждает Камкин.