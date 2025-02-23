В ЕС ставят на провал Трампа, но время поджимает: в апреле у Украины кончатся боеприпасы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что споры между Макроном и Мелони блокируют следующий крупный пакет помощи Украине от ЕС.

«Когда в понедельник, 24 февраля, будет отмечаться третья годовщина начала военного конфликта на Украине, председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен и другие представители Евросоюза отправятся на Украину, чтобы выразить свою солидарность. Они не хотят уезжать с пустыми руками. По крайней мере, таков был план», отмечается в материале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Сейчас Украина находится в самой сложной ситуации с начала конфликта. Дональд Трамп совершенно открыто отказался от поддержки, назвал Зеленского диктатором, а теперь, похоже, почти вступил в союз с Владимиром Путиным против Украины и ЕС.

Европейские страны, через головы которых Трамп хочет договориться с Путиным о будущем Украины, все еще ищут подходящий ответ. И все же: быстрого соглашения к понедельнику в Брюсселе пока не ожидают.

Первоначально французы и британцы выдвинули идею обеспечить будущее Украины наземными войсками. Однако этот план встретил всеобщее неприятие.

Еще одно предложение в ответ на разворот Белого дома заключается в новом, крупном пакете военной поддержки Киева. Это предложение исходит от дипломатов ЕС из палаты комиссара по иностранным делам Кайи Каллас.

Если вначале речь шла о 7 миллиардах евро, то теперь говорят о 20 миллиардах.

Пакет будет состоять из трех элементов:

— около 1,5 миллиона боеприпасов

— помощь в приобретении систем противовоздушной обороны

— программа восстановления украинских солдат и дальнейшее обучение украинских бригад.

Но есть и сопротивление этим планам. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать пакет. По его словам, деньги европейских налогоплательщиков не должны использоваться для продолжения военного конфликта.

По мнению дипломатических кругов, оппозиция из Венгрии и Словакии играет второстепенную роль. Пакет может быть принят как с коалицией желающих, так и без малых государств, которые выступают против него.

По данным Der Spiegel, помимо двух обычных диссидентов ЕС, еще два ключевых игрока выразили скептицизм на внутренних встречах: Франция и Италия. Обе страны имеют большие долги и практически лишены возможности маневра в своих национальных бюджетах.

Итальянский премьер Джорджа Мелони раскритиковала встречу в Париже, созванную Эммануэлем Макроном, и эти двое явно соперничают. Мелони также выступает против проведения телефонной конференции G7 в понедельник. Очевидно, она не хочет расстраивать Трампа.

Давление продолжает нарастать. Среди политиков в Брюсселе циркулирует информация о том, что ведущие деятели ЕС уже пообещали Украине дальнейшую поддержку во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Когда правительство США предложило Зеленскому соглашение, европейцы в кулуарах высказались против сделки, которая включала в себя передачу Украиной значительной части своих прав на добычу полезных ископаемых США.

Евродипломаты не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что были даны крупные обещания о поддержке Украины, если она откажется от сделки с Трампом. Однако министр иностранных дел Анналена Бербок уже публично заявила в Мюнхене, что скоро будет запущен «крупный пакет, которого еще никогда не было в таком масштабе».

В Брюсселе по-прежнему надеются на провал переговоров Трампа с Путиным. Но время поджимает и по другой причине: по слухам, в апреле у Украины могут закончиться боеприпасы.