В ЕС связали с Украиной лучший способ противостоять России

07.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Лучший способ “противостоять российскому экспансионизму” — это “помочь Украине”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил претендент на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на слушаньях комитета ЕП по иностранным делам, сообщает пресс-служба Европарламента.

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“Я думаю, что лучший способ противостоять российскому экспансионизму, если его можно так назвать, или российской угрозе, – это помочь Украине, укрепить Украину, укрепить их сопротивление, их потенциал, их реформы и стать полноценной демократической и процветающей страной”, – сказал Боррел.

По его словам, санкции в отношении России помогут этому, но они не должны быть политикой ЕС, а лишь ее инструментом.

“Мы должны быть жесткими с Россией, но в то же время понимать, что это тот, с кем нам приходится иметь дело. Не все решается санкциями поверх санкций. Мы должны соблюдать санкции, но в то же время у нас есть дипломатические инструменты и принципы, которые открывают дверь, чтобы установить в некоторых областях необходимый диалог”, – добавил он.

6 августа Европейский совет “формально” назначил новым Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля — министра иностранных дел Испании.

Теперь кандидатуру Боррелля должен поддержать Европейский парламент.