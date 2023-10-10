В ЕС угрожают «нанести ущерб правительству Сербии»

Алексей Топоров.  
10.10.2023 08:38
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, ЕС, Косово, Политика, Сербия


Докладчик Европейского парламента по Косово Виола фон Крамон анонсировала «пакет мер» в ответ на «нападение» 24 сентябре в косовской Баньске.

Также политик заявила о наличии у Брюсселя нового предложения по Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Докладчик Европейского парламента по Косово Виола фон Крамон анонсировала «пакет мер» в ответ на...

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«Я бы не назвала эти меры, которые еще должны быть одобрены Евросоветом, санкциями. Мы говорим о политических и финансовых мерах, которые, естественно, нанесут ущерб правительству Сербии»,  – заявила фон Крамон «Евроньюс Албания».

Фон Крамон, по праву считающаяся  последовательной сербофобкой и лоббисткой интересов Албании, считает, что президент Сербии Александр Вучич «должен сотрудничать и обеспечить должное расследование событий 24 сентября».

«Вучич контролирует многие события, происходящие в Сербии. Невозможно представить, что он не был в курсе происходящего, особенно того, что касается приобретения оружия и организации группы нападавших. Однако я не думаю, что Сербия заинтересована в крупном военном нападении или в войне», – считает политик.

Фон Крамон отметила, что Белград обязан подписать любое соглашение по Косово, а Приштина – обеспечить создание Содружества сербских муниципалитетов. Кроме того, она сообщила о том, что в ЕС обсуждается новое предложение по нерешенным вопросам диалога.

«На данный момент я не могу сообщить более подробную информацию», – сказала политик.

Фон Крамон сообщила, что обсуждается новое предложение по нерешенным вопросам диалога между Белградом и Приштиной.

«Я знаю, что многие дипломаты разрабатывают еще одно предложение [по решению косовского вопроса]. На данный момент я не могу сообщить более подробную информацию», – сказал фон Крамон.

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