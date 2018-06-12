12.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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В ЕС ужаснулись, осознав, что происходит на Украине

В Евросоюзе шокированы уровнем украинской коррупции и продумывают свой аналог «списка Магницкого» по отношению к украинским депутатам и чиновникам.

Об этом в своем блоге сообщил вернувшийся недавно из Берлина украинский адвокат Виталий Сердюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам юриста, на конференции «Права человека и Свобода слова в Украине», которая состоялась в немецкой столице, открыто говорили о нарушениях принципов свободы слова украинской властью.

«Как с трибуны так и в «кулуарах» Бундестага уже прямо говорится о умышленном и системном игнорировании украинскими властями принципов верховенства закона и свободы выражения взглядов… Все больше и больше европейцами подвергается сомнению способность украинской власти и искореженной ею судебной системы выполнять базовые принципы Соглашения об Ассоциации и уважать верховенство закона.

При этом отмечалось не просто отсутствие каких-либо сдвигов в борьбе с коррупцией, а реальное ухудшение ситуации, что очень бьет по западным инвесторам и западным предприятиям, пытающимся работать в Украине», – пишет Сердюк.

Он также добавляет, что ко всему этому прибавляется неспособность правоохранительных органов расследовать резонансные преступления.

«Многие мои собеседники из числа влиятельных политиков отметили, что Украина не может успешно двигаться дальше, не получив правдивого ответа о том, что произошло на Майдане в феврале 2014 года. Удивление вызывает сокрытие властью материалов расследования от общественности по истечении четырёх лет следствия – все считают, что у страны нет будущего без чёткого и объективного ответа на эти вопросы», – подчеркнул Сердюк.