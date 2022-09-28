В ЕС уже мало кто сомневается, что американцы взорвали «Северные потоки»

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Сказать, что диверсионный подрыв трёх веток российского газопровода «СП-1» и «СП-2» вызвал шок в Европе, – всё равно, что ничего не сказать. Как только новость о ЧП облетела все мировые СМИ, общественность уже не сомневается, что причиной аварии является не какой-то там сорвавшийся с цепи корабельный якорь или вахлак-капитан, перерубивший по халатности трубопровод большого давления (150 атмосфер, на минуточку!) винтом вверенной ему лоханки.

Общественное мнение сходится во мнении, что всему виной злой умысел.

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Западная пресса уже подсчитала, что прорыв газа из трёх веток трубопровода обошёлся России в $4 млрд, и эта новость подаётся, где с озабоченностью, а где и с нескрываемым ликованием. Эксперты же считают, что предположения об ущербе делать рано, но выражают уверенность в том, что последствия аварии будут ликвидированы – хорошо если к началу следующего отопительного сезона.

Тупее всего на аварию «Северных потоков» отреагировали в Великобритании и Польше. Некоторые издания британской прессы напрямую обвиняют Россию в организации диверсии. Ей вторят облеченные властью городские и сельские сумасшедшие, оккупировавшие Украину.

Заместитель главы польского МИД Марчина Пшидач на сложных щах также не исключила причастность «руки Москвы» к взрыву газопроводов.

Попадаются торжествующие политические торопыги, палящие контору, не дожидаясь выводов расследования федеральных органов безопасности Германии.

Так, патентованный русофоб, экс-министр обороны Польши, а ныне евродепутат Радек Сикорский опубликовал в Twitter фотографию бурлящей морской воды над местом аварии, сопроводив её комментарием «Спасибо, США!».

Правда, уже в следующем твите, по-видимому, получив чувствительного пинка от хозяев, неугомонный Радек высказывает диаметрально противоположную точку зрения, обвиняя Москву в газовом шантаже Европы диверсионными методами.

Слово «пацана»: пацан слово дал, пацан слово забрал.

От общественного внимания не ускользнул тот факт, что диверсия произошла как-то очень уж вовремя. В период, когда освобождённые территории Украины шли на референдум о воссоединении с Россией, в день, когда Польша с партнёрами запускали полубессмысленный трубопровод Baltic Pipe, да и нитки газопровода как по заказу были повреждены в нейтральных водах, хотя и относящихся к исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Фокус в том, что, если бы диверсия произошла в территориальных водах этих государств, то это было бы равносильно агрессии против них, при том, что Дания является полноправным членом НАТО, а Швеция – тоже член, хотя и вялый.

Тем не менее, правительства этих государств отнеслись к инциденту со всей ответственностью. В среду премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон созвала совет по политике безопасности, для обсуждения ЧП на «Северных потоках». Интересный момент этих посиделок озвучила шведский министр иностранных дел Анн Линде, сообщившая коллегам, что помочь Швеции в ликвидации последствий аварии вызвался – внезапно! – миляга госсекретарь США Блинкен.

При таком раскладе не приходится сомневаться, что расследование пройдёт как надо нетоварищам из «Вашингтонского обкома». Не исключено, что на месте диверсии будут найдены: будёновка, боло-маузер, кувалда с зубилом, удостоверение сотрудника НКВД на имя Путина В.В. и прочие «железные улики».

В настоящий момент умы широких слоёв общественности занимают детали диверсии: морские диверсанты, подводный беспилотник или ещё какая каверза.

С учётом глубин Борнхольмской впадины, в которой находится повреждённая часть газопровода, боевые пловцы отпадают: доставить и уложить на более чем 100 метровой глубине свыше 100 кг взрывчатки – занятие не тривиальное.

Есть мнение, что отпадает и подводный беспилотник – слишком велика вероятность обнаружения на месте ЧП подозрительных обломков, а обнаружившие их аварийщики окажутся не в меру общительными.

Вероятнее всего, подготовку диверсии выполнили дистанционно управляемые подводные манипуляторы, причём сделали это заранее, во время натовских учений «Baltops 2022», а команда на подрыв заложенных «адских машин» поступила в момент, когда созрели условия.

Европейские сегменты соцсетей полны комментариев в духе, «Это устроили американцы. Только им выгодно отрезать Европу от российского газа. Зачем русским взрывать свой газопровод, если они могут перекрыть подачу газа лёгким поворотом вентиля?».

Комментарии вашингтонского официоза выглядят сдержанно, «серьёзные посоны» глаголят о некоем «саботаже», не торопясь, в отличие от «шестёрок», тыкать пальцем в конкретного виновника по принципу «на воре шапка горит».

Интересно читать комментарии к ЧП в американских СМИ.

Адекватные наблюдатели уверены, что диверсия на «Северных потоках» ведёт не только к тяжёлым экономическим последствиям для Германии, но и сжигает все мосты к нормализации отношений с Россией.

Тут стоит отметить, что в феврале, накануне начала СВО, власти Германии не отказались окончательно от запуска СП-2. В ответ на признание Россией ДНР и ЛНР Берлин всего лишь заявил о пересмотре выданного разрешения на запуск газопровода. При этом немецкие политики, по крайней мере, до начала боевых действий на Украине, не исключали, что газопровод все еще может быть введен в строй – если политическая ситуация стабилизируется.

С началом СВО вопрос о начале поставок газа по СП-2 был задвинут в угол, но и не закрыт полностью. В самой Германии, с приближением отопительного сезона, многие политические и общественные деятели, чувствуя поддержку населения, призывали правительство начать, наконец, эксплуатацию СП-2, как радикального средства спасения страны от энергетического кризиса. В последнее время это требование стало одним из основных на регулярно проходящих в стране протестных выступлениях, включая Любмин – точке выхода газопровода на территорию Германии.

Лишив Германию прямых поставок российского газа, США ставят Берлин в безвыходное положение. Теперь, минимум в течение года, управление газовыми потоками из России переходит в мохнатые лапы американских марионеток в Киеве и Варшаве, а Германии, по задумке, уже ничто не должно помешать поставить Зе-хунте вожделенные танки «Леопард-2».

Здесь необходимо небольшое лирическое отступление.

Почему «Леопарды», а не «Абрамсы»?

Основной боевой танк «Абрамс» в любой модификации малопригоден для применения на ТВД Украины. Газотурбинная двигательная установка этого танка известна своей чудовищной прожорливостью и потребует от тылового обеспечения ВСУ прорву топлива, которого и без того не хватает.

Кроме того, «Абрамс» – танк очень тяжёлый, и далеко не всякий мост его выдержит.

Помимо этих соображений, американцам не хочется рисковать имиджем своего танка, и без того пострадавшего во время войны в Ираке, где они горели практически в полигонных условиях.

Немцы же слишком распиарили свои «Леопарды-2», называя их «самыми лучшими в мире танками», хотя в серьёзных боевых действиях они не участвовали. Как только на полях Украины начнут гореть хвалёные «Леопарды», многие европейские члены НАТО захотят приобрести «Абрамсы», и американский военпром будет готов отобрать лакомые куски из-под носа германского союзника и конкурента, лишенного доступа к дешёвым энергетическим ресурсам.

Можно сколько угодно провозглашать «Леопард-2» «вундервафлей» в духе недоброй памяти Третьего рейха, но по своим ТТХ его последние модификации мало чем отличаются от современных или модернизированных российских танков. А уж изделий, способных сделать из немецкой железной кошки кучу металлолома, у нашего ОПК найдётся предостаточно: это и ПТРК «Корнет», и авиационные «Вихрь», «Монолит», «Бронебойщик». Последний – новинка российской оборонки.

Надо полагать, что унылый ливерный Шольц отказывался поставлять «Леопард-2» Украине не столько из ложной скромности, вызванной неприятными историческими воспоминаниями, сколько из соображений сохранения лица своего «железного капута».

А если учесть и военные соображения, что несколько ротных комплектов «Леопард-2» на фронте погоды не сделают – нужна концентрация сотни танков в направлении главного удара, – то вся идея ограниченной танковой помощи ВСУ, угрожающей танкам гарантированным уничтожением и вселенским позором, изначально выглядит совершенно непривлекательной для немецкого руководства.

Впрочем, Шольц сотоварищи жлобятся передать ВСУ даже «Леопард-1» с баз хранения, а это о чём-то говорит.

Теперь будем следить, как официальный Берлин отреагирует на союзническую диверсию, угрожающую Германии серьёзными социальными потрясениями в ближайшее время. Маловероятно, что кабинет Шольца начнёт резкие движения до окончания расследования. Однако, учитывая, с какими медузами и слизью приходится иметь дело, не следует удивляться, если власти Германии очень скоро начнут вести себя в духе слабоумного гинеколога Урсулы фон дер Ляйен, обвинив Россию в организации диверсии на собственных трубопроводах.