В ЕС заговорили об отмене безвиза с Грузией. Украина следующая?

09.08.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Чем ближе дата проведения выборов в органы местного самоуправления в Грузии, которые запланированы на 2 октября текущего года, тем непредсказуемее становится и внутриполитическая, и внешнеполитическая обстановка в стране.

Очередной скандал разгорелся вокруг информации о том, что Евросоюз планирует отменить безвизовый режим с Грузией. Об этом сегодня трубят практически все грузинские СМИ – и провластные, и оппозиционные.

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Журналисты оппозиционного телеканала «Мтавари» (главный), ссылаясь на информацию высокопоставленных чиновников в Брюсселе, сообщили, что механизм о приостановлении безвизового режима Грузии с ЕС, возможно, будет рассмотрен на ближайшем заседании. При этом, по словам того же источника, в специальном отчете Еврокомиссии особо подчеркнуто, что Грузия должна завершить взятые на себя обязательства по реформированию судебной системы в стране.

Парадокс ситуации заключается в том, что еще пару недель назад правящая партия «Грузинская мечта» рапортовала о выполнении всех требований ЕС, которые касались назначения судей в Верховный суд страны. Видимо, не устроил западных горе-хозяев тот фактор, что в список независимых судей попали лица, которые открыто симпатизируют действия «Грузинской мечты», а не оппозиционного движения «ЕНД».

То есть, если называть вещи своими именами, то Запад лишился всякой возможности вносить дестабилизацию и оказывать давление на этот орган власти. Надо особо отметить, что сам процесс голосования и назначения судей проходил в достаточно открытой и прозрачной обстановке. Как говорится, опять имеем дело с двойными стандартами Запада, в рамках которого ему можно все, а другим смертным – ничего.

Поэтому ни для кого не секрет, что очередные претензии к Тбилиси обусловлены недавним аннулированием соглашения под эгидой Евросоюза, в результате которого правящая партия «Грузинская мечта» прекратила всякие контакты с оппозицией. А прекратила лишь из-за того, что тот же самый Запад лоббировал исключительно интересы оппозиции, которая готовится к свержению правящей партии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Госдеп США устами своего пресс-спикера Неда Прайса уведомил грузинских властей, что Вашингтон рассматриват санкционный пакет в адрес Грузии. Кого именно коснутся эти санкции заморский пресс-спикер не уточнил.

«Я очень надеюсь, что вслед за решением «Грузинской мечты» о выходе из соглашения Шарля Мишеля Евросоюз не накажет простых граждан Грузии и не запретит им беспрепятственно передвигаться в шенген зоне. Получается, что Евросоюз наряду с техническими параметрами пытается задействовать и политические параметры. Если грузинские власти продолжат свои такие тактические действия, то в дальнейшем Евросоюз вообще пересмотрит свое отношение к Грузии», – заявил основатель Центра стратегического анализа Грузии, директор отделения европейских исследований Грузинского центра стратегического исследования Георгий Рухадзе.

«Данная конфронтация является результатом монополии одной партии. Соединенные Штаты не являются сторонниками или противниками ни «Грузинской мечты», ни «Единого национального движения». Для меня важно, чтобы власти и оппозиция нашли общий язык, а страна развивалась. Но тут же отмечу, что на плечи правящей партии ложится большая ответственность за их выход из соглашения Шарля Мишеля», – бывший координатор санкционной политики Госдепа США и эксперт Атлантического Совета Даниэл Фрид.

В самой оппозиции считают, что правящая партия заняла достаточно резкую позицию против Запада.

«Назначение судей в нарушение документа Шарля Мишеля было прямым ударом, который был воспринят нашими международными партнерами как пощечина. Очевидно, это не останется без ответа. Нарушение этого документа будет иметь очень серьезные последствия. Фактически можно сказать, что «Грузинская мечта» получила предупреждение Еврокомиссии о прекращении помощи», – заявил представитель оппозиции от «ЕНД» Саломе Самадашвили.

Надо отдать должное – они (оппозиция) хоть в кой-то веке сказали правду – «Грузинская мечта» после угроз со стороны Госдепа США (в ходе кризиса с нападением на участников гей-парада) решила показать свой характер, рассчитывая продемонстрировать, кто в доме хозяин. Вот и пожинает плоды – вслед за угрозами из Вашингтона теперь уже и Брюссель посылает сигналы о возможности отмены безвиза.

Ох уж этот безвиз… В марте 2017 года Евросоюз официально задействовал этот «пряник» для граждан Грузии, а в июне того же года для граждан Украины.

Сегодня можно смело констатировать, что пресловутая программа либерализации визового режима на деле никак не улучшила благосостояние большинства простых граждан ни Грузии, ни Украины.

Большая часть населения бывших советских республик стремится в еврозону отнюдь не ради посещения исторических памятников и музеев. Они бегут трудоустраиваться, зачастую на самую грязную и низкооплачиваемую работу, потому что, во всяком случае в Грузии, порой нет вообще никакой!

Безвиз – это отнюдь не разрешение легально работать в странах ЕС. Время официального пребывания в ЕС – три месяца – 90 дней. Это отнюдь не забота о благоденствии грузин или украинцев. «Миссия» заключается в ином – заманивать Грузию и Украину мифом о скором вступлении в ЕС и НАТО, подпитывать финансовыми подачками, а в параллельном режиме активно промывать мозги населению, насаждая русофобию.

Реакция правящих властей, касающаяся отмены безвизового режима Грузии с ЕС – нейтральная. То ли не реагируют на вымышленный бред оппозиции, которые, по их мнению, прикрываются неизвестными источником в Брюсселе, то ли ждут официального сообщения. Логично, что в случае приостановки безвизового режима в Грузию из стран ЕС будут депортированы сотни тысяч грузин, которые сегодня, прислуживая иностранцам, получают жалкие гроши на существование.

Совсем недавно Национальный банк республики рапортовал о том, что денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжат расти. На первом месте уверенно лидирует Россия – 39,1 млн. долларов, на втором – Италия – 31,7, США – 25,0, Греция – 20,2. Замыкает пятерку стран – Греция – 15,6 млн. долларов.

Разумеется, вслед за отменой безвизового режима между Грузией и ЕС из вышеперечисленного списка – откуда в основном пересылаются деньги в Грузию выпадут – Италия, Греция, Греция. Остаются лишь Россия и США. В США попасть практически невозможно – необходима большая сумма денег на сбор документов, финансы на перелет, жилье и т.д.

Получается, что единственным спасательным кругом для выживания грузинской нации остается лишь северный сосед – Россия. Возникает вполне закономерный вопрос, а готовы ли российские власти запускать на свою территорию граждан той страны, власти которой настроены против РФ враждебно?

Если руководствоваться грузинским примером, то не исключено, что в ближайшем будущем рычаг отмены безвизового режима может быть задействован и для властей Украины.

Когда же народы Грузии и Украины наконец-то осознают, что Запад просто пофлиртовал с ними в угоду своим интересам, а после взял и выкинул на обочину дороги? Так может настало время вышвырнуть поганой метлой те политические элиты, которые, руководствуясь исключительно собственными финансовыми интересами, подводят свой народ к краю пропасти, перманентно навязывая им политику русофобии. Начинать спасаться нужно сиюминутно, потому что оставшейся жизни может, к сожалению, не хватить!