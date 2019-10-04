04.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, ЕС, Крым, Общество, Политика, Права человека, Украина
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В ЕСПЧ ушла очередная жалоба Украины против России

Украина подала очередную жалобу против России в Европейский суд по правам человека – относительно Донбасса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины – Уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

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“Должна быть рассмотрена, также, как и Крым – сейчас должно происходить рассмотрение приемлемости этого заявления, но пока нам неизвестно о сроках. В ноябре мы должны представить дополнительные материалы, россияне тоже, а после этого Европейский суд назначит дату слушаний”, – сказал замминистра.

11 сентября Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) провела слушания по межгосударственной делу “Украина против России” по Крыму.

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