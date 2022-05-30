В Евпатории арестовали покупателей украинского оружия

30.05.2022  18:49 (Мск), Евпатория
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Евпаторийский горсуд избрал меру пресечения двум покупателям оружия, которое попало в Крым с территории Украины.

Им грозит до 10 лет лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евпаторийский горсуд избрал меру пресечения двум покупателям оружия, которое попало в Крым с территории...

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Покупателями оказались местные жители, мужчина и женщина. Оба проведут под арестом два месяца с той лишь разницей, что дама проведет его в стенах дома, а ее подельник – под стражей в СИЗО.

«В ходе расследования уголовного дела органами военного следственного отдела следственного комитета были установлены признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ. Установлено, что граждане приобрели у своего знакомого огнестрельное оружие – автомат системы АК», – сообщили в пресс-службе суда.

Продавца, двух посредников и покупателей задержали 27 мая. По информации УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, автомат АКС-74У и более 300 патронов привезли в Крым с территории Украины. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия. Подозреваемым в продаже грозит до 12 лет лишения свободы.

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