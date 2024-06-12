В Евпатории московская армянка грозилась натравить на крымчан Пашиняна

Любовь Смирнова.  
12.06.2024 21:59
  (Мск) , Евпатория
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Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


В Евпатории задержана жительница Москвы, которая учинила скандал на остановке общественного транспорта, обзывая местных жителей «оккупантами» и угрожая вмешательством Пашиняна.

Как водится, после беседы с правоохранителями Нелли Карамян принесла свои извинения, но пойдет под суд за дискредитацию ВС РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Евпатории задержана жительница Москвы, которая учинила скандал на остановке общественного транспорта, обзывая местных...

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Видеозапись с агрессивными выпадами не вполне адекватной особы опубликовал телеграм-канал «Крымский Смерш». Дама то обзывала всех «оккупантами», то грозила расстрелом, потому что она – москвичка, то призывала к вмешательству Пашиняна.

«Оккупанты! Приперлись к нам! Везде они! Я – москвичка! Тебя прямо тут расстреляют из-за меня. Не..уй тут рождаться, понаехали. Мы их еще должны терпеть тут, твари. Только войну сделали! Молодые из-за них гибнут, старые твари. Пашинян быстро тебе покажет, кто ты есть. Рабы!» – выкрикивала дама.

Любопытно, что в ответ на поток брани одна из пожилых женщин на остановке пообещала москвичке – «к Талипову пойдешь». Так и случилось. После публикации на канале блогера Александра Талипова, дебоширку быстро вычислили и задержали.

«Приношу свои извинения гражданам России и военнослужащим за свои высказывания на эмоциях и свой поступок», – заявила Нелли Карамян в полицейском участке.

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