В Евпатории московская армянка грозилась натравить на крымчан Пашиняна

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Евпатории задержана жительница Москвы, которая учинила скандал на остановке общественного транспорта, обзывая местных жителей «оккупантами» и угрожая вмешательством Пашиняна.

Как водится, после беседы с правоохранителями Нелли Карамян принесла свои извинения, но пойдет под суд за дискредитацию ВС РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Видеозапись с агрессивными выпадами не вполне адекватной особы опубликовал телеграм-канал «Крымский Смерш». Дама то обзывала всех «оккупантами», то грозила расстрелом, потому что она – москвичка, то призывала к вмешательству Пашиняна.

«Оккупанты! Приперлись к нам! Везде они! Я – москвичка! Тебя прямо тут расстреляют из-за меня. Не..уй тут рождаться, понаехали. Мы их еще должны терпеть тут, твари. Только войну сделали! Молодые из-за них гибнут, старые твари. Пашинян быстро тебе покажет, кто ты есть. Рабы!» – выкрикивала дама.

Любопытно, что в ответ на поток брани одна из пожилых женщин на остановке пообещала москвичке – «к Талипову пойдешь». Так и случилось. После публикации на канале блогера Александра Талипова, дебоширку быстро вычислили и задержали.

«Приношу свои извинения гражданам России и военнослужащим за свои высказывания на эмоциях и свой поступок», – заявила Нелли Карамян в полицейском участке.